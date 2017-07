Deutschland, Land der Ideen? Nicht mal die wichtigste deutsche Industrie weiß, wofür sie künftig stehen will.

Nur unter vier Augen oder in vertraulichen Hintergrundgesprächen schimmert die Wahrheit durch. Dann blickt man auch bei Regierungsmitgliedern in sehr besorgte Gesichter, und gelegentlich fällt ein Satz, der das Ausmaß dessen beschreibt, was uns noch erwartet. Es ist die Rede vom Diesel und der Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Dort tun viele noch immer so, als seien verpestete Innenstädte, mannigfaltiger vermuteter Betrug bei den Abgasmesswerten oder die schleppende Entwicklung beim Elektroauto kurzfristig lösbare Probleme. Viel Rauch um nichts, der nur entsteht, weil mal wieder die Grünen, überambitionierte US-Behörden oder ein paar verirrte Apokalyptiker am deutschen Selbstbewusstsein herumzündeln.

Aber das steht doch wie eine Eins. Sind wir nicht Meister der industriellen Fertigung?

Mag sein. Aber manchmal kommt der Punkt, an dem andere Talente gefragt sind. Sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...