DIESEL - Die EU-Kommission verliert im Abgas-Skandal die Geduld mit Mitgliedsstaaten und Herstellern. In einem aktuellen Schreiben an alle EU-Verkehrsminister fordert die EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska, manipulierte Autos radikal aus dem Verkehr zu ziehen. Sollten etwa solche Fahrzeuge von VW bis Ende dieses Jahres nicht umgerüstet sein, müssten sie von 2018 an stillgelegt werden. So geht es aus dem Papier hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die Forderung gilt als brisant, denn europaweit sind Millionen Fahrzeuge noch nicht umgerüstet. Die Kritik reicht noch weiter. Nationalen Prüfbehörden wirft die EU-Kommission Versagen vor. Es sei bestürzend, dass auch die neuen Verdachtsfälle bei Audi und Porsche nicht von den Aufsichtsbehörden entdeckt wurden. (SZ S. 1)

DIESEL - Haben sich deutsche Autokonzerne bei der Abgassäuberung ihrer Motoren abgesprochen? Dem Handelsblatt liegt ein Papier von Audi vor, das die Europäische Wettbewerbskommission alarmiert. Die Konzerne äußern sich wegen der laufenden Ermittlungen nicht. (Handelsblatt S. 49)

DIESEL - Die Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries kritisiert im Handelsblatt-Gespräch die Autoindustrie scharf: "Die Krise ist selbst verursacht". Die Dieselmanipulationen gefährden die Stellung der deutschen Automobilwirtschaft. Sie fordert mehr Engagement bei der Aufarbeitung. Außerdem setzt sie sich für eine "eigenständige Fertigung für Batteriezellen in Deutschland" ein. (Handelsblatt S. 50)

JOBCENTER - Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, erhofft sich von der künftigen Regierung mehr Geld für die steuerfinanzierten Jobcenter. Aus seiner Sicht bestehe Einvernehmen unter allen Experten, dass das Sozialgesetzbuch II durch die Deckelung des Haushalts seit Jahren unterfinanziert sei, sagte Scheele dem Handelsblatt. Allein dieses Jahr müssten 400 Millionen Euro aus dem Eingliederungsbudget in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet werden. "Es wäre deshalb sinnvoll, wenn die Mittel in der nächsten Legislaturperiode erhöht würden." (Handelsblatt S. 10)

FRANKREICH - Frankreich will durchsetzen, dass seine Banken weniger in ihren nationalen Einlagensicherungsfonds einzahlen müssen als die Institute der anderen EU-Mitgliedstaaten. Die zuständigen französischen Behörden haben bei der EU-Kommission einen entsprechenden Antrag eingereicht. Dieser wird derzeit in einem von der Kommission geleiteten Gremium aus Fachleuten der Mitgliedstaaten diskutiert. Eine Entscheidung hat die EU-Behörde noch nicht getroffen. Offenbar hat Frankreich die Entscheidung aber schon vorweggenommen. (FAZ S. 18)

EU - Trotz der Ungewissheiten wegen des Brexits oder der Flüchtlingsverteilung glauben vier von fünf Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung an eine gute Zukunft der EU. Die Außenpolitik des Präsidenten Trump sorge für ein Zusammenrücken der EU-Länder. Es werde Europa daher auch ohne enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten gelingen, seine Interessen konsequent zu verfolgen, erwarten fast zwei Drittel der 521 Entscheider, die das Meinungsforschungsinstitut Allensbach für die Frankfurter Allgemeine und die Zeitschrift "Capital" befragt hat. Große Hoffnungen setzen sie auch in die Reformkraft des neuen französischen Präsidenten. (FAZ S. 17)

FLÜCHTLINGE - Im EU-Durchschnitt sind Migranten seltener erwerbstätig als Einheimische. In Deutschland ist die Kluft besonders groß - in Griechenland verhält es sich ganz anders. (Welt S. 10)

