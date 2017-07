Microsoft übertrifft mit seinem Quartalsgewinn alle Erwartungen und erzielt hohe Gewinne. Ursache für die guten Umsätze ist das boomende Cloud-Geschäft.

Microsoft profitiert kräftig vom boomenden Cloud-Geschäft. Der Gewinn schnellte im abgelaufenen Quartal um 108 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar in die Höhe, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz stieg bereinigt um neun Prozent auf 24,7 Milliarden Dollar. Im Cloud-Geschäft legten die Erlöse um elf Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar zu. In allen Fällen wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Die Experten zeigten sich überzeugt, dass Microsoft auch künftig mit seinem Cloud-Angebot Erfolg haben werde. "Das ist nicht nur ein einmaliges Quartalswunder", sagte Kim Forrest von der Fort Pitt Capital Group.

Microsoft ...

