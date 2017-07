Moneycab.com: Herr Ferrara, seit einem halben Jahr verkürzt der neue Gotthard-Basistunnel die Reise ins Tessin um 30 Minuten. Lässt sich aus Ihrer Sicht als Hotelier bereits eine erste Bilanz ziehen?

Massimiliano Ferrara: Die Bilanz ist durchaus positiv. Man spürt, dass die Leute wieder mehr Lust haben, spontan ins Tessin zu kommen. Auch Gäste, die ein Auto besitzen, reisen nun vermehrt mit dem Zug an, da es meist schneller (kein Stau) und sicherer ist.

Haben sich Auslastung, Aufenthaltsdauer oder Gästesegment der Villa Castagnola dadurch verändert?

In Bezug auf kurzfristige Buchungen verzeichnen wir seit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels eine weitere Zunahme. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hat sich nicht signifikant verändert, sie beträgt derzeit 2,5 Tage. Wir haben nach wie vor viele Stammgäste sowie Kunden aus dem MICE-Segment, auf das wir uns seit einigen Jahren fokussieren. In diesem Markt sehen wir auch das grösste Wachstums-Potential: Rund 40 Prozent unserer Gäste sind Geschäftsreisende, davon 2/3 aus der Deutschschweiz. Die verkürzte Reisezeit macht das Tessin für Meetings und Events noch attraktiver. Mit der baldigen Eröffnung des Ceneri-Basistunnel im Jahre 2020 dauert die Zugfahrt Zürich-Lugano weniger als zwei Stunden.

Massimiliano Ferrara, Resident Manager in der Grand Hotel Villa Castagnola Lugano

Das heisst, es finden wegen der schnelleren Erreichbarkeit mehr Meetings oder Firmenevents in der Villa Castagnola statt?

Nicht einzig wegen der schnelleren Erreichbarkeit, sondern auch weil wir in den letzten Jahren kontinuierlich in eine umfassende Infrastruktur investiert haben. Weiter sind im Tessin in den letzten Jahren grosse Summen in Projekte wie Kulturzentren, Museen, Freizeitparks etc. geflossen. Das macht die Region insgesamt attraktiver, da auch spannende Rahmenprogramme realisiert werden können. Häufig werden MICE-Buchungen auch mit Erholungswochenenden kombiniert, das heisst, die Geschäftsreisenden hängen nach einem Meeting am Donnerstag oder Freitag einen privaten Kurzaufenthalt an.

