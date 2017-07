Europa Branchen Bonus mit 5,80% Zinsen und 45% Schutz

Strukturierte Anlageprodukte, die sich auf mehr als einen Basiswert beziehen, bieten höhere Zinszahlungen und Sicherheitspuffer, als Produkte, deren Wertentwicklung nur von einem einzigen Basiswert abhängt. Als Gegenleistung für die attraktiven Konditionen akzeptieren Anleger, dass der am schlechtesten gelaufene Basiswert - im Falle der Barriereberührung - für die Ermittlung des Veranlagungsergebnisses herangezogen wird.

Da die Kursschwankungen von breit gestreuten Aktienindizes üblicherweise geringer sind, als die einzelner Aktien, bietet ein Indexinvestment mehr Sicherheit, als die Investition in eine Einzelaktie. Das aktuell zur Zeichnung angebotene RCB-Europa Bonus-Zertifikat auf die drei Branchenindizes EuroStoxx® Banks, den Stoxx® Europe 600 Basic Resources und den Stoxx® Europe 600 Health bietet in den nächsten zwei Jahren auch bei stagnierenden oder nachgebenden Notierungen der Indizes eine interessante Renditechance.

5,80% Zinsen und 45% Sicherheit

Die am 17.8.17 ermittelten Schlusskurse der drei Aktienindizes werden als Startwerte für das Bonus-Zertifikat fixiert. Bei 55 Prozent der Startwerte werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (18.8.17 bis 14.8.19) aktivierten Barrieren befinden. Egal, wie sich die Indexstände in den nächsten zwei Jahren bewegen werden und wo sie sich am 14.8.19 befinden werden, erhalten Anleger an den beiden Zinsterminen (20.8.18 und 19.8.19) einen Zinskupon in Höhe von 5,80 Prozent gutgeschrieben.

Wenn die drei Indizes innerhalb des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren notieren, dann wird das Zertifikat am 19.8.19 mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. In diesem Fall wird das Zertifikat unter der Berücksichtigung der Kosten einen Jahresnettoertrag von 4,99 Prozent abwerfen. Ein Kapitalverlust droht dann, wenn einer der drei Indexstände am Bewertungstag (14.8.19) nach der Berührung der Barriere unterhalb des Startwertes gebildet wird. In diesem Fall wird das Zertifikat mit der negativen prozentuellen Indexentwicklung des am schlechtesten gelaufenen Index zurückbezahlt.

Die RCB-5,80% Europa Branchen Bonus-Zertifikat, fällig am 19.8.19, ISIN: AT0000A1X408, kann noch bis 6.8.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

Zertifikatereport-Fazit: Dieses Zertifikat eignet sich für Anleger, die dem ausgewählten Branchenmix stabile Zukunftsaussichten prognostizieren und mit Hilfe der angebotenen Zertifikatestruktur bei einem bis zu 45-prozentigen Kursrückgang eines Index eine Nettorendite von 4,99 Prozent erzielen wollen.

Quelle: zertifikatereport.de