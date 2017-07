The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000IFXHH5 INTL FIN. CORP. 12/17 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0185843049 RWE AG 12/72 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1PGNJ5 BERLIN, LAND LSA12/17A386 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1GZS9 DZ BANK IS.4508VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0QW5 LB.HESS.-THR.IS0512B/035 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB1673 NRW.BANK IS.A.167 BD01 BON EUR N

CA POPG XFRA ES0413790074 BCO POP.ESPS 10-18 BD01 BON EUR N

CA N8ER XFRA XS0807810162 NED.WATERSCH. 12/17 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA XS0809116964 CIMB BK BERHAD 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA XYUC XFRA XS0875312364 HENGDELI HOLD. 13/18 BD02 BON USD N

CA 7KL XFRA AU000000KGD3 KULA GOLD LTD EQ00 EQU EUR N