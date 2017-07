The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB4336 BAY.LDSBK.IS. 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBC2 DZ BANK IS.A778 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CR72 DZ BANK CLN E.9329 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CR80 DZ BANK CLN E.9330 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CR98 DZ BANK CLN E.9331 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSA3 DZ BANK CLN E.9332 DWD BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0P13 NORDLB 3 PH.BD. 47/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013272457 C.F.FINANC.LOC. 17/22 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US00164VAE39 AMC NETWORKS 17/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US03027XAD21 AMERN TWR 13/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US06051GGQ64 BANK AMERI. 2023 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US06051GGR48 BANK AMERI. 2028 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US25179MAL72 DEVON ENERGY 11/41 BD01 BON USD N

CA XFRA US38141GWM22 GOLDMAN SACHS 07/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USG91703AB73 UBS GROUP FDG 15/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US38141GWP52 GOLDMAN SACHS GRP 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US46625HJB78 JPMORGAN CHASE 11/41 BD02 BON USD N

CA XFRA US61744YAJ73 MORGAN STANLEY 17/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US61744YAK47 MORGAN STANLEY 17/28 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US61744YAL20 MORGAN STANLEY 17/38 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US63946BAG59 NBCUNIVERS.MEDIA 11/41 BD03 BON USD N

CA XFRA US80283LAJ26 SANTANDER UK 14/24 BD03 BON USD N

CA XFRA XS0720507978 INTL FIN. CORP. 12/19 BD03 BON TRY N

CA XFRA XS0821829420 SWED.EXP. CRED. 12/17 MTN BD03 BON TRY N