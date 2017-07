FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MF41 XFRA LU0328585541 AXXION FOCUS-PRAEMIENST.P 1.800 EUR

ENLA XFRA US29265W2070 ENEL S.P.A. ADR EO 1 0.088 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.084 EUR

XFRA DE000DXA0PY4 DEX.KOMM.DEU.OP.1422VAR 0.000 %

SZU XFRA DE0007297004 SUEDZUCKER AG O.N. 0.450 EUR

ALG XFRA DE0006569403 ALBIS LEASING AG O.N. 0.040 EUR

VCR XFRA CA92340R1064 VERESEN INC. 0.057 EUR

SSXN XFRA FR0011289040 SQLI S.A. INH. EO-,80 0.880 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.117 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.120 EUR

XFRA NO0010700982 ORO NEGRO DR. 14/19 3.750 %