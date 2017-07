FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4NS9 HSH NORDBANK MZC 1 14/19 0.000 %

XFRA DE000HSH40J4 HSH NORDBANK MZC 14 15/26 0.000 %

XFRA DE000HSH4NT7 HSH NORDBANK MZC 2 14/21 0.001 %

XFRA DE000HSH4NQ3 HSH NORDBANK WM MZ 14/18 0.000 %

LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.356 EUR

FAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.278 EUR

XFRA DE000HSH3529 HSH NORDBANK MZC 1 13/18 0.000 %

AGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.278 EUR

4LZ XFRA IT0004240443 PIQUADRO S.P.A. 0.040 EUR

ENL XFRA IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.090 EUR

XFRA DE000HLB0YS7 LB.HESS.-THR.ZI.EX.07A/13 0.002 %

XFRA DE000BC0AS64 BARC 09/19 FLR MTN 0.000 %

RYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.599 EUR

JUB XFRA AU000000JIN0 JUMBO INTERACTIVE LTD 0.103 EUR

XFRA XS0121342827 MPS CAPIT.TR.I 01/UND.FLR 0.001 %

18I XFRA IE00BD845X29 ADIENT PLC DL-,001 0.239 EUR

18V XFRA CNE100001SR9 CHINA VANKE CO.LTD H YC 1 0.101 EUR