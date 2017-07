Der Nettogewinn des Konsumgüterherstellers stieg im abgelaufenen zweiten Quartal um gut ein Fünftel auf 3,3 Mrd. Euro. Der Umsatz legte allerdings mit bereinigt 3 % nicht ganz so stark zu wie vorhergesagt. Seine Prognose für die Gewinnmarge im Gesamtjahr hob das Unternehmen an. Diese Kennziffer steht nach der abgewehrten Fusion mit Kraft Heinz in Höhe von 143 Mrd. $ bei Investoren verstärkt unter Beobachtung. Unilever hatte sich einen Umbau verordnet und will damit beweisen, dass es auch allein bestehen kann.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info