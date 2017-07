Cassiopea berichtet über das erste Halbjahr 2017

Lainate - 21. Juli 2017 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), eine Spezialitäten-Pharmafirma, deren innovative und differenzierte Dermatologie-Produkte sich in der klinischen Entwicklung befinden, gab heute die Resultate für das Halbjahr per 30. Juni 2017 bekannt.

Highlights

In der Winlevi® Phase III klinischen Versuchsreihe zur Behandlung von Akne sind 74% der vorgesehenen Patienten rekrutiert

In der Breezula® Phase II Alopezie Dosierungs-Versuchsreihe sind die ersten Probanten rekrutiert worden

In der CB-06-02 Phase II proof of concept Versuchsreihe fϋr die topische Behandlung von Genitalwarzen waren 73% rekrutiert

Diana Harbort, CEO, sagte: "Wir erwarten die Rekrutierung des letzten Patienten in der Winlevi® Phase III klinischen Versuchsreihe in zweiten Halbjahr, um dann den Datenreport im ersten Halbjahr 2018 zu erhalten. Dann sollten wir auch den Interimsanalyse-Report der Breezula Phase II Dosierungsversuchsreihe vorliegen haben; damit hätten wir eine solide Basis, um die nächsten Schritte der Gesellschaft zu planen. Obwohl wir leichte Verzögerungen in unseren Versuchsreihen haben, weil wir unsere Überwachung der Rekrutierung der Probanden erhöht hatten, bin ich zufrieden mit unserem Fortschritt auf dem Weg, vier wertvolle innovative Produkte im Dermatologie-Markt zu entwickeln und zu einem Schlüsselspieler auf dem Gebiet der Dermatologie zu werden."

Finanzzahlen

In EUR tausend

(mit Ausnahme der pro Aktie Zahlen in EUR) 1H 2017 1H 2016 Umsatz - - Herstellungskosten - - Forschungs- und Entwicklungskosten (6.452) (6.602) Vertriebs-/Verwaltungs-/sonstige Gemeinkosten (818) (1.035) Gesamte operative Kosten (7.270) (7.637) Operatives Ergebnis (7.270) (7.637) Gewinn (Verlust) vor Steuern (9.267) (8.478) Gewinn (Verlust) nach Steuern für die Periode (9.267) (8.478) Gewinn (Verlust) pro Aktie (0,927) (0,848) In EUR tausend

(mit Ausnahme der Aktiendaten in EUR) 30.06.2017 31.12.2016 AnlagevermÓ§gen 5.391 5.941 Anderes UmlaufsvermÓ§gen 2.555 2.328 Barmittel und Ähnliches 25.083 33.656 Total Aktiva 33.029 41.925 Langfristige Verpflichtungen - - Kurzfristige Verpflichtungen 2.744 2.776 Eigenkapital 30.285 39.149 Total Eigenkapital und Verpflichtungen 33.029 41.925

Es gab keine operativen Einkünfte, da sich alle Produkte noch in der Entwicklung befinden und keines auslizensiert wurde

Da keine Produkte hergestellt wurden, gab es auch keine Herstellungskosten

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von EUR 4.821 Tausend bestanden zu 90% aus den Phase III klinischen Versuchsreihen von Winlevi®, weil die Breezula®klinischen Versuchsreihen spät im ersten Halbjahr starteten.

Die Personalkosten sanken um EUR 627 Tausend, weil der Bestand an direkt angestelltem Personal von 9 auf 7 abnahm.

Barmittel und Ähnliches nahmen auf EUR 25.083 Tausend ab. Die Mittel werden vorwiegend in US$ gehalten.

Das Eigenkapital nahm auf EUR 30.285 Tausend ab; 92% der Aktiva waren mit Eigenmitteln finanziert.

Über Cassiopea

Cassiopea SpA ist eine Spezialitäten-Pharmafirma mit Produkten im Entwicklungsstadium und spezialiÂsiert auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen und differenzierten mediziniÂschen Dermatologieprodukten. Die Gesellschaft fokussiert aktuell auf die topische Behandlung von Akne, androgenetische Alopezie und Genitalwarzen. Die vier proprietären kliniÂschen Kandidaten stellen auf drei neue Wirkstoffe ("NCE") ab. Diese richten sich an bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse und stellen signifikante Opportunitäten im medizinischen Dermatologiemarkt dar, fÏ‹r welche die Gesellschaft die weltweiten Rechte besitzt. Die Gesellschaft plant, die Produkte nach deren Zulassung in den USA direkt und im Rest der Welt mit geeigneten Partnern zu vermarkten. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: (www.cassiopea.com: http://www.cassiopea.com).

