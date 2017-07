FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Eurokurs scheint auch am Freitag auf der Laune der Anleger am deutschen Aktienmarkt zu lasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,02 Prozent tiefer auf 12 445 Punkte. Am Vortag war ein Erholungsversuch des deutschen Leitindex im Sog einer weiter anziehenden Gemeinschaftswährung verpufft.

Der Euro stieg nach geldpolitischen Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi deutlich. Die Äußerungen enthielten zwar wenig Neues, vermochten es aber nicht, die Investoren mit Blick auf eine eventuelle leichte geldpolitische Straffung in der Zukunft zu beruhigen. Die Blicke der Anleger bleiben daher vor dem Wochenende vor allem auf den Eurokurs gerichtet. Größere Impulse durch Konjunkturnachrichten sind allerdings nicht in Sicht. Die Agenda ist hier überschaubar./mis/fbr

