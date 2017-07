Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am letzten Handelstag der Woche. An der Börse in Sydney belasten vor allem die Abgaben bei den Index-Schwergewichten aus dem Rohstoffsektor. Hier drückt der weiterhin starke australische Dollar auf das Sentiment. Dieser gibt zwar aktuell etwas nach, nachdem er zur Wochenmitte gegenüber dem Dollar noch auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert war. Doch steht für den "Aussie" auf Wochensicht ein Plus von gut 1 Prozent zu Buche. Für den S&P/ASX-200 geht es um 0,4 Prozent nach unten.

"Die Stärke des Aussie führt vor allem zu Kursabgaben bei Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen", so Markt-Analyst Ric Spooner von CMC Marktes. So fallen die Aktien von Rio Tinto um 1,8 Prozent und Fortescue Metals Group geben um 2,2 Prozent nach. Auch in China geht es mit den Kursen leicht nach unten, der Schanghai-Composite verliert 0,2 Prozent auf 3.238 Punkte.

Nachdem der Hang-Seng-Index in Hongkong zuletzt neun Handelstage in Folge zugelegt und damit die längste Gewinnstrecke seit Oktober 2012 verzeichnet hatte, kommt es am Freitag zu leichten Gewinnmitnahmen. Der Index gibt um 0,1 Prozent nach. Der Nikkei-Index verliert 0,2 Prozent auf 20.109 Punkte. Vor allem Energiewerte verzeichnen Verluste mit der jüngst schwachen Entwicklung der Ölpreise. Diese können sich im asiatischen Handel allerdings von zwischenzeitlichen Abgaben wieder erholen und zeigen sich wenig verändert.

Euro weiter komfortabel über 1,16 Dollar

Der Euro kann seine Vortagesgewinne behaupten und notiert im asiatischen Handel über der Marke von 1,16 Dollar seitwärts. Zwischenzeitlich war er nach den Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi bis auf 1,1636 Dollar geklettert, den höchsten Stand seit August 2015. Eine Devisen-Analystin stuft den Anstieg allerdings als übertrieben ein. Letztlich sei Draghi nur in "Kleinigkeiten" von seinen Juni-Aussagen abgewichen. Fundamental gebe es keinen Grund, die Gemeinschaftswährung derart nach oben zu ziehen. Hierbei dürfte auch die Markttechnik eine Rolle spielen. Die Analystin geht davon aus, dass sich der Euro wieder nach unten entwickeln wird. Aktuell geht der Euro mit 1,1626 Dollar um.

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert nach den Vortagesabgaben. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI liegt unverändert bei 46,93 Dollar, für Brent geht es um 0,1 Prozent auf 49,33 Dollar nach oben. Die anhaltend hohe Ölförderung, vor allem in den USA, deckele allerdings das Aufwärtspotenzial bei den Ölpreisen, so ein Beobachter.

Wenig Veränderung auch beim Goldpreis, der seine Vortagesgewinne verteidigt und aktuell bei 1.245 Dollar je Feinunze liegt. Hier stützten zuletzt auch Meldungen, wonach der mit den Russland-Beziehungen von US-Präsident Donald Trump beschäftigte Sonderermittler nun auch die Geschäftsverbindungen Trumps unter die Lupe nimmt.

Energiewerte mit Abgaben

Mit dem Rückgang der Ölpreise im US-Handel zeigen sich vor allem die Energiewerte in Tokio mit Abgaben. Die Aktie von Inpex verliert 1,6 Prozent, die Titel von Japan Petroleum fallen um 0,4 Prozent. In Hongkong fallen die Papiere von Haitong Securities um 0,6 Prozent. Hier lagen die Geschäftszahlen für das zweite Quartal unter den Erwartungen der Analysten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.740,90 -0,36% +0,73% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.109,45 -0,17% +5,21% 08:00 Kospi (Seoul) 2.450,32 +0,35% +20,92% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.238,15 -0,21% +4,33% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.706,31 -0,13% +21,20% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.310,23 +0,52% +14,91% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.753,57 -0,12% +6,81% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1626 -0,1% 1,1633 1,1508 +10,6% EUR/JPY 130,23 +0,1% 130,11 129,15 +5,9% EUR/GBP 0,8967 +0,0% 0,8967 0,8853 +5,2% GBP/USD 1,2965 -0,1% 1,2972 1,2998 +5,1% USD/JPY 112,02 +0,2% 111,85 112,23 -4,2% USD/KRW 1121,60 +0,0% 1121,36 1126,65 -7,1% USD/CNY 6,7666 +0,1% 6,7595 6,7651 -2,6% USD/CNH 6,7634 +0,1% 6,7563 6,7663 -3,0% USD/HKD 7,8082 -0,0% 7,8108 7,8083 +0,7% AUD/USD 0,7887 -0,9% 0,7956 0,7917 +9,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,93 46,92 +0,0% 0,01 -17,7% Brent/ICE 49,33 49,3 +0,1% 0,03 -16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,88 1.244,70 +0,0% +0,18 +8,1% Silber (Spot) 16,33 16,34 -0,0% -0,01 +2,5% Platin (Spot) 925,50 928,50 -0,3% -3,00 +2,4% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,1% +0,00 +7,8% ===

July 21, 2017

