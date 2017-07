An Zocker-Spielchen bei der Alno-Aktie wollen wir uns nicht beteiligen. Das Unternehmen will die Restrukturierung über eine Insolvenz in Eigenverwaltung fortsetzen. Und das ausgerechnet im 90. Jubiläumsjahr nach der Gründung im Jahr 1927. Ganz überraschend sollte der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens für den Markt aber nicht gekommen sein. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das vergangene Jahr war zuvor bereits von Ende Juni auf den 14. August nach hinten geschoben worden. In den ersten fünfMonaten des laufenden Jahres wurde nach einer kurzenZwischenmitteilung vom 30.06. der operative Fehlbetrag(darunter versteht man bei Alno das Ebitda - und das auch noch vor Restrukturierung) zwar verkleinert, aber mit 7,3 Mio. € wurde bei dieser Ergebniskennziffer immer noch eindeutig rot geschrieben. Mit den vorherigen Restrukturierungsmaßnahmen zielte man auf eineKostenreduzierung von etwa 36 Mio. € (auf Gesamtjahresbasis) ab, der größte Teil davon sollte aus Einsparungen bei den Personalkosten kommen, was nicht sehr kreativ wirkt. Bilanziell war die Manövriermasse schonper Mitte letzten Jahres eng: Das Eigenkapital lag beiungefähr 63,7 Mio. € - allerdings mit einem Minus davor und somit im negativen Bereich. Bei einer solchen Aktie kann es prozentual erhebliche Sprünge nach oben und nach unten geben. Da kann man sich schnell die Finger verbrennen. Definitiv meiden!



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 29 vom 22.7.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info