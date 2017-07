Die chinesischen Investoren rund um den Containerbrückenbauer ZPMC zeigen weiter Interesse am Hamburger Hafen. Für das Gelände soll nun "zeitnah" eine Ausschreibung starten.

Sollten die Hafenbehörde und die Stadt einige der Ideen des Konsortiums berücksichtigen, "werden wir sicherlich in Erwägung ziehen, uns an Ausschreibungen zu beteiligen", sagte Lutz Werner, Betriebsleiter in Deutschland für ZPMC. Das Konsortium rund um das Unternehmen hatte einen Ideenwettbewerb der Hamburger Hafenbehörde für die Nutzung eines 42 Hektar großen Areals im Hamburger Hafen gewonnen. Dem Konzept nach seien die Chinesen bereit, im oberen dreistelligen Millionenbetrag zu investieren, erfuhr die WirtschaftsWoche aus Hafenkreisen.

Für das Gelände soll nun "zeitnah" eine Ausschreibung starten, bestätigte ein Sprecher der Hafenbehörde HPA der WirtschaftsWoche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...