Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich laut AFP "im Grundsatz" zu einer Finanzspritze von 1,6 Milliarden Euro für Griechenland bereiterklärt. Die Hilfen würden aber nicht direkt ausgezahlt, teilte der IWF-Verwaltungsrat nach einer Sitzung in Washington mit. Die Eurozone hatte Anfang Juli die Auszahlung einer neuen Hilfstranche an das hochverschuldete Griechenland in Höhe von 8,5 Milliarden Euro abschließend beschlossen. Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), der die Darlehen an Griechenland überwacht, stimmte der dritten Hilfstranche zu. Die Euro-Finanzminister hatten Mitte Juni nach monatelangem Ringen die Auszahlung der weiteren Milliardenhilfen aus dem europäischen Rettungsprogramm für Griechenland beschlossen. Fast zwei Jahre nach dem Start des Hilfsprogramms erklärte schließlich auch der IWF seine Bereitschaft, sich mit einem eigenen Programm zu beteiligen. Das hoch verschuldete Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber.

08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q

09:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H

12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q

CH/Landis+Gyr, Erstnotiz an der Schweizer Börse

Name Dividende Albis Leasing 0,04 EUR Südzucker 0,45 EUR

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

Keine größeren Auktionen angekündigt.

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.471,30 0,00 Nikkei-225 20.108,52 -0,18 Schanghai-Composite 3.245,57 0,02 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.447,25 -0,04% DAX-Future 12.438,00 -0,25% XDAX 12.446,80 -0,25% MDAX 24.856,88 -0,63% TecDAX 2.291,85 -0,01% EuroStoxx50 3.499,49 -0,02% Stoxx50 3.149,97 -0,18% Dow-Jones 21.611,78 -0,13% S&P-500-Index 2.473,45 -0,02% Nasdaq-Comp. 6.390,00 +0,08% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,97% +17

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Wochenschluss mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Als Belastungsfaktor wird im Handel weiterhin der feste Euro genannt. Dieser stieg in Folge der EZB-Sitzung auf ein Zweijahreshoch bei 1,1658 Dollar und hält sich seitdem hartnäckig über der Marke von 1,16 Dollar. An der Börse wurde mit einem taubenhafteren Auftritt des EZB-Präsidenten gerechnet. Mario Draghi unterstrich vielmehr, dass das Wachstum in der Euro-Zone an Schwung gewinne, zugleich sei eine substanzielle geldpolitische Lockerung aber weiter nötig. Damit hält sich die EZB alle Optionen offen - insbesondere für ein Zürückfahren der Wertpapierkäufe im Herbst. Zum Wochenschluss ist am Terminmarkt kleiner Verfall. Auf Grund der Positionierung wird allerdings mit einem vergleichweise geringen Einfluss auf das Tagesgeschäft gerechnet.

Rückblick: Kaum verändert - Die EZB-Sitzung hat die Börsen auf eine Berg- und Talfahrt geschickt. Zunächst hatte die geldpolitische Entscheidung der EZB die Indizes gestützt. Sie beließ den Ausblick (Forward Guidance) zu den Anleihekäufen unverändert. In der Pressekonferenz schlug EZB-Präsident Mario Draghi dann aber einen eher ausgeglichenen Ton an und wich nur in Details von den Aussagen der Juni-Sitzung ab. Die Draghi-Kommentare erwischten die Anleger auf dem falschen Fuß. Diese hatten nach der Entscheidung zur Forward Guidance mit einem zurückhaltenderen Auftritt des EZB-Präsidenten gerechnet. Der Euro stieg nach den Draghi-Aussagen im Hoch auf 1,1658 Dollar, die Aktien gaben im Gegenzug ihre Gewinne ab. Enttäuschende Ausblicke von United Continental und Easyjet belasteten die Aktien der Fluglinien. Easyjet verloren trotz solider Geschäftszahlen 5,9 Prozent. Nach der starken Outperformance des Sektors sei die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen hoch, hieß es. Air France-KLM verloren 8,3 Prozent und IAG 3,9 Prozent. Für Lufthansa ging es um 8,6 Prozent nach unten. ABB gaben nach mit Enttäuschung aufgenommenen Geschäftszahlen 2,8 Prozent ab. Ein überraschend optimistischer Ausblick von Wärtsilä ließ die Aktie des finnischen Schiffsausrüsters um gut 7 Prozent springen.

Kaum verändert - SAP verloren 0,2 Prozent. Der Softwarekonzern hat nach einem deutlichen Umsatzwachstum seine Umsatzprognosen mit Ausnahme des Cloudgeschäfts angehoben. Zugleich wurde ein Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro angekündigt. Die operative Marge ging allerdings stärker als erwartet zurück. Auch der Zuwachs im Cloudgeschäft fiel verhaltener aus als erhofft. Deutsche Telekom stiegen um 0,6 Prozent, nachdem die US-Tochter sich ehrgeizigere Ziele gesetzt hatte. Siemens führten mit Aufschlägen von 1,3 Prozent die DAX-Gewinnerliste an. Ein Händler verwies auf Umschichtungen aus ABB nach schwächeren Geschäftszahlen. Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen ging es für Hella um 3,6 Prozent nach oben. Adva brachen nach sehr schwachen Geschäftszahlen um 17,4 Prozent ein. Sixt gewannen nach einer Erhöhung der Jahresprognose 2 Prozent. Nach schwachen Geschäftszahlen büßten Zooplus 9,6 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): unv. bei 12.447 Punkten

Von einem ereignislosen Geschäft berichtete ein Händler. Er verwies auf die impulsarmen Vorgaben aus den USA.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Die Wall Street hat sich innerhalb einer engen Spanne wechselhaft gezeigt. Gleich zu Beginn kletterten der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite auf neue Rokordstände, später fielen die Indizes wieder zurück. Eine insgesamt gut laufende Berichtssaison stand gegen einzelne Enttäuschungen, aber auch gegen die Sorge, dass die Aktienbewertungen zu hoch sein könnten. Die Geschäftszahlen von T-Mobile US hatten zunächst überzeugt, doch dann rutschte die Aktie 1,4 Prozent ins Minus. Gerade die sehr guten Zahlen animierten einige Teilnehmer zu Verkäufen. Denn das gut aufgestellte Unternehmen ist nun möglicherweise nicht mehr auf ein Zusammengehen mit anderen, etwa Sprint, angewiesen - damit wurde Übernahmefantasie ausgepreist. Qualcomm fielen um 4,9 Prozent. Der Chiphersteller hat wegen eines Rechtsstreits mit Apple einen Gewinneinbruch erlitten. Mit Enttäuschung wurden auch die Geschäftszahlen von American Express aufgenommen. Die Aktie sank um 0,7 Prozent. Für Alcoa ging es um 0,6 Prozent nach oben. Der Aluminiumkonzern hat zuvor einen Gewinn geschrieben und deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Abbott Labs hat ihre Ziele angehoben. Die Aktie gewann 2,9 Prozent. Philip Morris verloren 1,4 Prozent. Der Tabakkonzern hat zwar mehr umgesetzt, der Gewinn je Aktie ging jedoch leicht zurück. Eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley verhalf Nike zu einem Plus von 2,3 Prozent. Sears sprangen um 10,6 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit Amazon angekündigt hatte. Zugleich sackten Home Depot um 4,1 Prozent ab. Die Kooperation Sears-Amazon könne als direkte Herausforderung an Home Depot gesehen werden, hieß es.

Am Anleihemarkt legten die Kurse leicht zu. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel im Gegenzug um 1 Basispunkt auf 2,26 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf Andeutungen von EZB-Präsident Draghi, wonach das Anleihen-Kaufprogramm zeitlich gestreckt werden könnte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.25 Uhr EUR/USD 1,1627 -0,0% 1,1633 1,1635 EUR/JPY 130,26 +0,1% 130,11 129,82 EUR/CHF 1,1064 -0,0% 1,1064 1,1062 GBP/EUR 1,1151 -0,0% 1,1152 1,1169 USD/JPY 112,03 +0,2% 111,85 111,58 GBP/USD 1,2965 -0,1% 1,2972 1,2994

Die Musik spielte vor allem am Devisenmarkt. Mit der Pressekonferenz von EZB-Präsident Draghi sackte der Dollar gegen den Euro massiv ab. Auch wenn Draghi wenig Neues sagte, klang er vielen doch nicht taubenhaft genug, um den Euro unten zu halten. Im Gegenteil: die Gemeinschaftswährung eroberte binnen kurzem die Marke von 1,15 zurück und stieg anschließend noch über 1,16 Dollar. Draghi hatte festgestellt, dass das Wirtschaftswachstum an Schwung gewinne und breiter werde. Aber auch technische Faktoren trieben den Euro, der schließlich bei 1,1624 Dollar notierte - der höchste Stand seit August 2015.

Der Euro behauptet seine Vortagesgewinne im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen und notiert klar über der Marke von 1,16 Dollar seitwärts. Eine Devisen-Analystin stuft den Anstieg allerdings als übertrieben ein. Letztlich sei Draghi nur in "Kleinigkeiten" von seinen Juni-Aussagen abgewichen. Fundamental gebe es keinen Grund, die Gemeinschaftswährung derart nach oben zu ziehen. Hierbei dürfte auch die Markttechnik eine Rolle spielen. Die Analystin geht davon aus, dass sich der Euro wieder nach unten entwickeln wird. Marktstratege Kay Van-Petersen von der Saxo Bank rät daher zu Leerverkäufen des Euro und damit zu einer Wette auf fallende Euro-Kurse. In Asien spricht man allerdings auch von einer Dollarschwäche, nachdem der US-Sonderermittler nun auch die Geschäftsverbindungen von US-Präsident Donald Trumps zu Russland prüfen soll. Laut Devisenstratege Brad Bechtel von Jefferies erhöhen die Schlagzeilen aus den USA die Unsicherheiten über die Trump-Administration.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,91 46,92 -0,0% -0,01 -17,7% Brent/ICE 49,31 49,3 +0,0% 0,01 -16,1%

Nachdem die Ölpreise am Vortag kräftig zugelegt hatten, ging es nun nach unten. WTI fiel um 0,7 Prozent auf 46,79 Dollar. Der August-Kontrakt wurde letztmalig gehandelt. Die Preise hatten am Vortag von den überraschend deutlich gesunkenen US-Ölvorräten profitiert, doch rückte nun laut Händlern wieder stärker die Tatsache ins Bewusstsein, dass in den USA nach wie vor sehr viel Öl gefördert wird und ein Abbau des Überangebots damit in weiter Ferne liegt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,67 1.244,70 -0,0% -0,03 +8,1% Silber (Spot) 16,33 16,34 -0,0% -0,01 +2,6% Platin (Spot) 925,35 928,50 -0,3% -3,15 +2,4% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,1% +0,00 +7,8%

Der Goldpreis stieg mit dem zum Euro nachgebenden Dollar um 0,2 Prozent auf 1.244 Dollar je Feinunze. Daneben stützten auch Meldungen, wonach der mit den Russland-Beziehungen des US-Präsidenten beschäftigte Sonderermittler nun auch die Geschäftsverbindungen Trumps unter die Lupe nimmt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHE-TÜRKISCHE BEZIEHUNGEN

Die Türkei hat mit deutlichen Worten den verschärften Kurs Deutschlands zurückgewiesen. "Unsere Beziehungen können nicht auf der Grundlage von Erpressungen und Drohungen fortgesetzt werden, sondern nur mittels international anerkannter Normen und Prinzipien", erklärte das türkische Außenministerium auf den Vorstoß von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD).

DAIMLER/AUDI

Der Hongkonger Mischkonzern Dah Chong Hong Holdings will sein Autohändlernetzwerk in China ausbauen und hat dazu Firmen gekauft, die dort Fahrzeuge von Mercedes-Benz and Audi vertreiben. Dah Chong Hong, neben Vertrieb und Reparatur von Kraftfahrzeugen auch in der Logistik und Lagerhaltung aktiv, wird umgerechnet 117,62 Millionen Euro bezahlen.

SARTORIUS

Die Umsätze wie auch das EBITDA knapp unterhalb der Markterwartung. Leicht negativ werten Marktteilnehmer zudem den Auftragseingang, der um rund 5 Prozent die Markterwartung verfehlt habe.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Telefonica Deutschland baut seine Führungsriege um. Neben einem Wechsel auf der Position des Finanzchefs erweitert der Konzern seinen Vorstand um sechs weitere Positionen. Im Gegenzug wird das interne "Corporate Board" abgeschafft. Markus Rolle rückt als Finanzvorstand zum 1. August in das Führungsgremium auf. Der Manager übernimmt den Posten von Rachel Empey, die das Unternehmen zum 31. Juli auf eigenen Wunsch verlässt.

PHILIPS LIGHTING

Der Beleuchtungshersteller hat im zweiten Quartal weiter vom Boom bei LED-Produkten profitiert. Die Profitabilität habe im ersten Halbjahr weiter zugenommen, stellte CEO Eric Rondolat fest. Man sei auf dem Weg, die bereinigte Marge 2017 um 50 bis 100 Basispunkte zu verbessern. Im zweiten Quartal bremste das klassische Lichtgeschäft, der Umsatz ging um 2 Prozent zurück. Mit LED-Produkten wurden 14 Prozent mehr umgesetzt.

BLACKSTONE

Die US-Beteiligungsgesellschaft hat offensichtlich Interesse am Hotelinvestor RLJ. Das Unternehmen hatte jüngst in einer Pflichtmitteilung geschrieben, dass es ein Angebot über 24 US-Dollar je Aktie von einer nicht benannten Private-Equity-Gesellschaft zurückgewiesen habe. Mit der Offerte über rund 3 Milliarden Dollar hätte die Blackstone Group LP, so sie damit Erfolg gehabt hätte, ein Übernahmevorhaben der RLJ Lodging Trust zunichte gemacht, sagen mit dem Vorgang vertraute Personen.

EXXON MOBIL

Wegen Verstößen gegen die Russland-Sanktionen hat die US-Regierung eine Millionenstrafe gegen den Energiekonzern Exxon Mobil verhängt. Das US-Unternehmen muss zwei Millionen Dollar zahlen, weil es Geschäftsbeziehungen zu dem russischen Energie-Unternehmer Igor Seschin unterhielt. Der angebliche Embargo-Verstoß geschah in einer Zeit, als Exxonmobil von dem heutigen Außenminister Rex Tillerson geleitet wurde.

EBAY

Die Internet-Handelsplattform hat im zweiten Quartal wegen hoher Restrukturierungskosten einen Gewinneinbruch verbucht. Ebay erfüllte dennoch die Erwartungen.

MICROSOFT

Der Softwarekonzern hat seinen Gewinn im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2016/17 mehr als verdoppelt und die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen profitierte vom starken Wachstum im Cloud-Geschäft.

VISA

Der US-Kreditkartenkonzern hat nach starken Geschäftszahlen die Ziele für das laufende Jahr angehoben. Grund für das erfolgreiche Abschneiden war die höhere Zahl an Transaktionen.

