Der Softwarekonzern Microsoft hat seinen Gewinn im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2016/17 mehr als verdoppelt und die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen profitierte vom starken Wachstum im Cloud-Geschäft. Die Aktie steigt nachbörslich um 1 Prozent. Im vierten Quartal setzte das Cloud-Angebot mit dem Namen Azure sein Wachstum ungebremst fort. Auch Office 365, die Online-Version der weitverbreiteten Büro-Software, legte zu. Im Geschäft mit der Vermietung von Speicher- und Rechenleistung über das Internet hat Microsoft seine Position als Nummer Zwei hinter Marktführer Amazon mittlerweile zementiert. Dagegen sanken die Erlöse in der Sparte "More Personal Computing", die etwa das Windows-Betriebsssystem und die Hardware-Angebote bündelt, um 2 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar. Hier litt Microsoft unter dem schwächelnden PC-Markt sowie sinkenden Smartphone-Erlösen. Auch das Tablet Surface musste leichte Einbußen verkraften, diese fielen aber nicht so hoch aus wie im Vorquartal. Inzwischen sind ein neuer Surface-Laptop und ein aktualisierter Surface Pro auf den Markt gekommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 General Electric Co, Ergebnis 2Q, Boston

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.471,30 +0,00% Nikkei-225 20.109,26 -0,18% Hang-Seng-Index 26.752,60 +0,05% Kospi 2.377,36 -2,64% Shanghai-Composite 3.246,09 +0,04% S&P/ASX 200 5.726,60 -0,61%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit leichten Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am letzten Handelstag der Woche. An der Börse in Sydney belasten vor allem die Abgaben bei den Index-Schwergewichten aus dem Rohstoffsektor. Hier drückt der weiterhin starke australische Dollar auf das Sentiment. Dieser gibt zwar aktuell etwas nach, nachdem er zur Wochenmitte gegenüber dem Dollar noch auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert war. Doch steht für den "Aussie" auf Wochensicht ein Plus von gut 1 Prozent zu Buche. "Die Stärke des Aussie führt vor allem zu Kursabgaben bei Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen", so Markt-Analyst Ric Spooner von CMC Marktes. So fallen die Aktien von Rio Tinto und Fortescue Metals Group stärker zurück. Auch in China geht es mit den Kursen leicht nach unten. Nachdem der Hang-Seng-Index in Hongkong zuletzt neun Handelstage in Folge zugelegt und damit die längste Gewinnstrecke seit Oktober 2012 verzeichnet hatte, kommt es nun zu leichten Gewinnmitnahmen. Der Nikkei-Index verliert ebenfalls leicht. Vor allem Energiewerte verzeichnen Verluste mit der jüngst schwachen Entwicklung der Ölpreise. Diese können sich im asiatischen Handel allerdings von zwischenzeitlichen Abgaben wieder erholen und zeigen sich wenig verändert.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Microsoft, Ebay und Visa haben den nachbörslichen Handel am Donnerstag dominiert. Der Softwarekonzern Microsoft hat im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2016/17 den Gewinn mehr als verdoppelt und die Erwartungen übertroffen. Dagegen sanken die Erlöse in der Sparte "More Personal Computing", die etwa das Windows-Betriebsssystem und die Hardware-Angebote bündelt. Nachdem es nach der Schlussglocke zunächst leicht nach oben ging, stand um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com dann ein Abschlag von 0,2 Prozent auf 74,05 Dollar zu Buche. Die Ebay-Aktie brach 5,2 Prozent auf 35,23 Dollar ein. Die Internet-Handelsplattform hat im zweiten Quartal wegen hoher Restrukturierungskosten einen Gewinneinbruch verbucht. Dagegen legte die Visa-Aktie um 0,9 Prozent 99,00 Dollar zu. Der US-Kreditkartenkonzern Visa hat nach starken Geschäftszahlen die Ziele für das laufende Jahr angehoben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.611,78 -0,13 -28,97 9,36 S&P-500 2.473,45 -0,02 -0,38 10,48 Nasdaq-Comp. 6.390,00 0,08 4,96 18,70 Nasdaq-100 5.921,22 0,09 5,06 21,75 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 752 Mio 710 Mio Gewinner 1.483 2.195 Verlierer 1.445 764 Unverändert 149 123

Die Wall Street hat sich innerhalb einer engen Spanne wechselhaft gezeigt. Gleich zu Beginn kletterten der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite auf neue Rokordstände, später fielen die Indizes wieder zurück. Eine insgesamt gut laufende Berichtssaison stand gegen einzelne Enttäuschungen, aber auch gegen die Sorge, dass die Aktienbewertungen zu hoch sein könnten. Die Zahlen von T-Mobile US hatten zunächst überzeugt, doch dann rutschte die Aktie 1,4 Prozent ins Minus. Gerade die sehr guten Zahlen animierten einige Teilnehmer zu Verkäufen. Denn das gut aufgestellte Unternehmen ist nun möglicherweise nicht mehr auf ein Zusammengehen mit anderen, etwa Sprint, angewiesen. Im vergangenen Jahr hatte aber die Fantasie auf eine solche Fusion die Aktie nach oben getrieben. Qualcomm fielen 4,9 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Geschäftsquartal wegen eines Rechtsstreits mit Apple einen Gewinneinbruch erlitten. Mit Enttäuschung wurden auch die Zahlen von American Express aufgenommen. Die Aktie sank um 0,7 Prozent. Für die Alcoa-Aktie ging es 0,6 Prozent nach oben. Der Aluminiumkonzern hat im zweiten Quartal wie schon im Auftaktvierteljahr einen Gewinn geschrieben und deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Philip Morris verloren 1,4 Prozent. Der Zigaretten-Hersteller hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt, der Gewinn je Aktie ging jedoch leicht zurück. Eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley verhalf Nike zu einem Plus von 2,3 Prozent. Die Aktie von Sears sprang 10,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen eine Kooperation mit Amazon angekündigt hat. Zugleich sackten Home Depot um 4,1 Prozent ab. Die Zusammenarbeit Sears-Amazon könne als direkte Herausforderung an Home Depot und andere Verkaufsketten gesehen werden.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,36 0,0 1,36 15,4 5 Jahre 1,82 -0,3 1,82 -10,3 7 Jahre 2,08 -0,5 2,08 -16,9 10 Jahre 2,26 -1,0 2,27 -18,4 30 Jahre 2,83 -2,1 2,85 -23,6

Am Anleihemarkt legten die Kurse leicht zu. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel im Gegenzug um 1 Basispunkt auf 2,26 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf Andeutungen von EZB-Präsident Mario Draghi, wonach das Anleihen-Kaufprogramm zeitlich gestreckt werden könnte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1632 -0,0% 1,1633 1,1508 +10,6% EUR/JPY 130,17 +0,0% 130,11 129,15 +5,9% EUR/GBP 0,8962 -0,1% 0,8967 0,8853 +5,1% GBP/USD 1,2979 +0,1% 1,2972 1,2998 +5,2% USD/JPY 111,91 +0,1% 111,85 112,23 -4,3% USD/KRW 1118,80 -0,2% 1121,36 1126,65 -7,3% USD/CNY 6,7656 +0,1% 6,7595 6,7651 -2,6% USD/CNH 6,7601 +0,1% 6,7563 6,7663 -3,1% USD/HKD 7,8081 -0,0% 7,8108 7,8083 +0,7% AUD/USD 0,7903 -0,7% 0,7956 0,7917 +9,5%

Die Musik spielte vor allem am Devisenmarkt. Mit der Pressekonferenz von EZB-Präsident Mario Draghi sackte der Dollar gegen den Euro massiv ab. Auch wenn Draghi wenig Neues sagte, klang er vielen doch nicht taubenhaft genug, um den Euro unten zu halten. Im Gegenteil, die Gemeinschaftswährung eroberte binnen kurzem die Marke von 1,15 zurück und stieg anschließend noch über 1,16 Dollar. Draghi hatte festgestellt, dass das Wirtschaftswachstum an Schwung gewinne und breiter werde. Aber auch technische Faktoren trieben Teilnehmern zufolge den Euro, der schließlich bei 1,1624 Dollar notierte, der höchste Stand seit August 2015. Im asiatischen Handel kann der Euro seine Gewinne behaupten und notiert über der Marke von 1,16 Dollar seitwärts.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,93 46,92 +0,0% 0,01 -17,7% Brent/ICE 49,31 49,3 +0,0% 0,01 -16,1%

Nachdem die Ölpreise am Mittwoch kräftig zugelegt hatten, ging es nun nach unten. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI fiel um 0,7 Prozent auf 46,79 Dollar. Die Preise hatten am Vortag von den überraschend deutlich gesunkenen US-Ölvorräten profitiert, doch rückte nun laut Händlern wieder stärker die Tatsache ins Bewusstsein der Akteure, dass in den USA nach wie vor sehr viel Öl gefördert wird und ein Abbau des Überangebots damit in weiter Ferne liegt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,85 1.244,70 +0,1% +1,15 +8,2% Silber (Spot) 16,36 16,34 +0,1% +0,02 +2,7% Platin (Spot) 926,75 928,50 -0,2% -1,75 +2,6% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,2% +0,01 +7,9%

Der Goldpreis stieg mit dem zum Euro nachgebenden Dollar um 0,2 Prozent auf 1.244 Dollar je Feinunze. Daneben stützten auch Meldungen, wonach der mit den Russland-Beziehungen des US-Präsidenten beschäftigte Sonderermittler nun auch die Geschäftsverbindungen Trumps unter die Lupe nimmt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

DEUTSCH-TÜRKISCHE BEZIEHUNGEN

Die Türkei hat mit deutlichen Worten den verschärften Kurs Deutschlands zurückgewiesen. "Unsere Beziehungen können nicht auf der Grundlage von Erpressungen und Drohungen fortgesetzt werden, sondern nur mittels international anerkannter Normen und Prinzipien", erklärte das türkische Außenministerium auf den Vorstoß von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD).

BLACKSTONE

Die US-Beteiligungsgesellschaft Blackstone hat offensichtlich Interesse am Hotelinvestor RLJ. Das Unternehmen, das rund 120 Hotel unter anderem der Marken Marriott und Hilton besitzt, hatte jüngst in einer Pflichtmitteilung an die Börse geschrieben, dass es ein Angebot über 24 US-Dollar je Aktie von einer nicht benannten Private-Equity-Gesellschaft zurückgewiesen habe. Mit der Offerte über rund 3 Milliarden Dollar hätte Blackstone, so man den Erfolg gehabt hätte, ein Übernahmevorhaben der RLJ Lodging Trust zunichte gemacht, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. RLJ hatte ihrerseits vereinbart, den Wettbewerber Felcor Lodging Trust Inc zu kaufen. Die beiden Hotelinvestoren hatten sich im April auf eine Fusion verständigt, aus der ein Konzern mit einem Wert von 4,2 Milliarden Dollar mit rund 160 Hotels hervorgegangen wäre.

EXXON MOBIL

Wegen Verstößen gegen die Russland-Sanktionen hat die US-Regierung eine Millionenstrafe gegen den Energiekonzern Exxon Mobil verhängt. Das US-Unternehmen muss zwei Millionen Dollar zahlen, weil es Geschäftsbeziehungen zu dem russischen Energie-Unternehmer Igor Seschin unterhielt. Der angebliche Embargo-Verstoß geschah in einer Zeit, als Exxonmobil von dem heutigen Außenminister Rex Tillerson geleitet wurde.

EBAY

Die Internet-Handelsplattform hat im zweiten Quartal wegen hoher Restrukturierungskosten einen Gewinneinbruch verbucht. Ebay erfüllte dennoch die Erwartungen.

VISA

Der US-Kreditkartenkonzern hat nach starken Geschäftszahlen die Ziele für das laufende Jahr angehoben. Grund für das erfolgreiche Abschneiden war die höhere Zahl an Transaktionen.

