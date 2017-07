Am deutschen Aktienmarkt erhöhte sich am Donnerstag die Schwankungsanfälligkeit. Nach einem Anstieg am Morgen schloss der DAX nahezu unverändert und ging 0,04 Prozent tiefer bei 12.447 Punkten aus dem Handel. Die Long-Szenarien: Eröffnet der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...