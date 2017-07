FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 162,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag kaum verändert bei 0,52 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf werden keine Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Experten Dirk Gojny von der National-Bank geht davon aus, dass eine "Nachlese der EZB-Pressekonferenz" vom Vortag das Geschehen am Markt bestimmen dürfte. Seiner Einschätzung nach hat die Notenbank das Anstoßen der Debatte über eine Rückführung des Anleihekaufprogramms auf den Herbst verschoben.

Nach den EZB-Aussagen am Vortag kam es in einer ersten Reaktion zu deutlichen Rückgängen bei den Renditen von Anleihen aus Spanien, Italien und Portugal. Am Morgen hielten sich aber auch diese Renditen im frühen Handel vorerst kaum verändert./jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0041 2017-07-21/08:37