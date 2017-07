Der Euro knüpft am Freitagmorgen seine starken Vortagsgewinne an . Der Kurs der Gemeinschaftswährung bleibt somit weiter stabil über 1,16 US-Dollar. Die Gründe für die positive Entwicklung liegen vor allem in den USA.

Der Euro hat am Freitag seine starken Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung weiter stabil über 1,16 US-Dollar gehandelt. Zuletzt stand der Kurs bei 1,1644 Dollar und damit etwa auf dem gleichen Stand wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag noch deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...