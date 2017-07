Von Tapan Panchal

LONDON (Dow Jones)--Die Vodafone Group hat zwar im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang verzeichnet. An der Prognose für das Gesamtjahr rüttelt das Unternehmen aber nicht.

Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Juni um 3,3 Prozent auf 11,47 Milliarden Euro. Dies ist laut Vodafone vor allem ungünstigen Wechselkursen und der Dekonsolidierung der Vodafone Netherlands geschuldet. Im Bereich Service gingen die Einnahmen um 4,6 Prozent auf 10,28 Milliarden Euro zurück, organisch wären sie um 2,2 Prozent gestiegen. In Deutschland stieg der Umsatz in dem Segment organisch um 0,6 Prozent auf 2,49 Milliarden Euro.

Im Geschäftsjahr 2017/18 (31. März) plant Vodafone mit deutlichen Zuwächsen beim Gewinn. Das bereinigte EBITDA soll organisch um 4 bis 8 Prozent zulegen und dürfte somit zwischen 14 Milliarden und 14,5 Milliarden Euro liegen. In dieser Prognose vom Mai ist das Indiengeschäft nicht enthalten.

