FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 17 auf 12.421 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.437 und das -stief bei 12.420 Punkten. Händler blicken sorgenvoll auf den Unterstützungsbereich um 12.400 Punkte. Sollte der Terminkontrakt hier durchbrechen, sei ein rascher Abverkauf in Richtung 12.340 Zähler möglich, danach bis zur 12.000er-Marke. Angesichts des Kleinen Verfalltages an der Terminbörse Eurex sei das nicht undenkbar, heißt es. Umgesetzt wurden bisher rund 900 Kontrakte.

July 21, 2017 02:40 ET (06:40 GMT)

