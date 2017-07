Düsseldorf - Die EZB beließ auf ihrer gestrigen Sitzung die Leitzinsen, ihr Anleihenkaufprogramm und ihre "forward guidance" unverändert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Letztlich hätten sich die Währungshüter aber die Türen offengehalten, ihr QE-Programm in den kommenden Monaten zu reduzieren. So habe Notenbankpräsident Mario Draghi angeführt, dass die Währungshüter im Herbst - denkbar seien damit die Sitzungen im September und Oktober - eine Entscheidung bezüglich ihres Anleihenkaufprogramms treffen würden. Dabei habe sich die grundsätzliche Einschätzung zur Wirtschaft nicht verändert. So befinde sich das Wachstum nach Einschätzung der Notenbank auf einen soliden Pfad, während bei der Inflation aber noch kein nachhaltiger Aufwärtstrend zu erkennen sei. Mit Blick auf die Stärke des Wachstums sei es aber nur eine Zeitfrage, bis Lohn- und Preisdruck wieder anziehen würden.

