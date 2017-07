FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutlich gestiegene Eurokurs hat den Dax auch am Freitag gebremst. Wenige Minuten nach dem Börsenstart verlor der deutsche Leitindex 0,14 Prozent auf 12 429,55 Punkte. Damit knüpfte er an seine Vortagsentwicklung an, als er nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi letztlich mit einem knappen Minus aus dem Handel gegangen war. Auf Wochensicht steuert der Dax auf einen deutlichen Verlust von über anderthalb Prozent zu.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Freitagmorgen um 0,12 Prozent auf 24 826,55 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor minimale 0,02 Prozent auf 2291,47 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,10 Prozent auf 3496,03 Punkte zurück./gl/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0048 2017-07-21/09:18