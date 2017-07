Das Unternehmen wurde 1936 gegründet und ist in zwei Geschäftsfeldern tätig. Das mit Abstand wichtigste ist die Entwicklung und die Produktion von Hochleistungspolymeren, die vor allem im Automobilbau, aber auch für Verpackungen, Handycovers, Displays, LEDs und Babyflaschen verwendet werden. Zudem bietet die Ems-Eftec Anlagen und Materialien für die Autoindustrie zum Kleben von Karosserieteilen, dichten von Schweißnähten und zur Dämpfung der Vibration von Blechen. Das zweite, vergleichsweise kleine Geschäftsfeld ist die Spezialchemie. Hier werden u. a. Schmelzkleber, Trenn- und Klebegarne für die Textilindustrie, hitze-, UV- undkältebeständige Pulverlacke sowie Treibsätze für Airbags und Gurtstraffer hergestellt. EMS-Chemie ist gut unterwegs, wie auch die jüngsten Halbjahreszahlen wieder belegt haben. Der Umsatz ist währungsbereinigt um 7,7 % auf 1,067 Mrd. CHF gestiegen. Das EBIT hat um 5,6 % auf 280 Mio. CHF zugelegt. Zuletzt machten aber höhere Rohstoffpreise der Gewinnrechnung zu schaffen, die bisher nur teilweise an die Kunden weitergereicht werden konnten. Das schlug sich auch in einer leicht nachgebenden Marge nieder. Zudem reißt auch die eher schleppend verlaufende, weltweite Industrieproduktion nicht zu Jubelstürmen hin. Dennoch hält sich EMS-Chemie trotz der verschlechterten Rahmenbedingungen wacker. Ein Mengenwachstum von 5 % auf bereinigter Basis ist auf den ersten Blick nicht spektakulär. EMS-Chemie generiert aber 60 % seines Umsatzes mit der Autoindustrie, deren weltweite Produktion im ersten Halbjahr 2017 gerade mal um 2,7 % gestiegen ist. Dass sich EMS-Chemie derart erfolgreich behaupten kann, liegt vor allem auch an den innovativen Produkten. So bietet man beispielsweise für ein Motocross-Motorrad aus dem KTM-Konzern einen neuartigen Heckrahmen an. Dieser istnur halb so schwer, besteht nur aus drei anstatt aus 20 Bauteilen und kostet zudem 30 % weniger wie ein herkömmlicher Metallrahmen. Die Jahresprognose steht weiterhin. Für Umsatz und EBIT erwartet man Werte leicht über Vorjahr. In der EMS-Chemie-Terminologie bedeutet das ein Wachstum von bis zu 10 %. Und das, obwohl man von der Konjunktur keinen erwähnenswerten Rückenwind erwartet. Hier zeigt man sich sogar vorsichtig skeptisch, sieht sich aber für alle Konjunkturszenarien gewappnet.



Fazit: EMS-Chemie dürfte seine relative Stärke zum Gesamtmarkt bis auf Weiteres fortsetzen. Die Aktie ist allerdings mit einem KGV von 33 per 2018 nicht gerade zum Discountpreis zu haben. Allerdings war das Papier auch in der Vergangenheit noch nie günstig, was die nachhaltighohe Qualität unterstreicht. Kauflimit: 678,50 CHF. PlatzierenSie die Order unbedingt an der Schweizer Börse!



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 29 vom 20.7.2017.



