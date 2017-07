Köln (ots) - Ob die Vorbereitung auf den großen Augenblick, die Trauung als solche oder die ausgelassene Feier im Anschluss: Bei Hochzeiten entstehen unzählige Fotos von einmaligen Momenten, an die sich Brautpaar und Gäste noch lange zurückerinnern möchten. Genau solche Fotografien sucht der Online-Fotoservice Pixum bei seinem aktuellen Hochzeitsfotowettbewerb "Just Married!".



Bis zum 31. Oktober können Ehepaare sich auf der Seite www.contest.pixum.de/justmarried registrieren und bis zu fünf ihrer schönsten Hochzeitsfotos hochladen. Dabei muss es sich nicht um Aufnahmen aus der aktuellen Hochzeitssaison handeln, auch Paare aus den vergangenen Jahren haben eine Chance auf den Hauptgewinn.



Im Anschluss an den Wettbewerb wählt eine Pixum Jury die zehn schönsten Hochzeitsfotos aus. Dem Siegerpaar winkt ein Zuschuss zur Reisekasse in Höhe von 1.500 Euro für die Flitterwochen. Zudem erhält es hochwertige Pixum Produkte im Wert von rund 600 Euro. Der Zweitplatzierte wird mit 1.000 Euro für die Flitterwochen sowie mit Pixum Produkten im Wert von circa 450 Euro belohnt. Auch das drittplatzierte Paar darf sich freuen, nämlich über 500 Euro für die Reisekasse sowie Pixum Produkte im Wert von rund 350 Euro. Alle Teilnehmer, die auf den Plätzen 4 bis 10 landen, erhalten jeweils ein Pixum Fotobuch im Wert von 100 Euro, ein Pixum Wandbild im Wert von ebenfalls 100 Euro sowie zwei individuelle Pixum Handyhüllen.



