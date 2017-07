Düsseldorf - In Brasilien hat das Statistikamt IBGE gestern Preisdaten für die erste Hälfte des laufenden Julis veröffentlicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hätten die allgemeinen Verbraucherpreise demnach um 2,8% höher gelegen. Nachdem die Preissteigerungen im gesamten Juni noch bei 3,0% gelegen hätten, setze sich damit auch in diesem Monat der disinflationäre Trend weiter fort. Noch zum Beginn des vergangenen Jahres sei die Inflation zweistellig gewesen, inzwischen bewege sie sich sogar unterhalb des von der Notenbank angestrebten Ziels von 4,5% ±1,5%. Die Fortschritte bei den Sozialreformen, wie etwa jüngst zum Arbeitsrecht, und die sinkenden Inflationserwartungen würden der Zentralbank derzeit ausreichenden Spielraum für weitere Zinssenkungen geben. Bis zum Jahresende 2017 würden die Analysten dadurch Rücknahmen der Leitzinsen von aktuell 10,25% auf 8,50% respektive auf 8,00% zu Beginn 2018 erwarten. (21.07.2017/alc/a/a)

