Essen - Die EZB will sich mit einer Entscheidung über den Ausstieg aus dem QE-Programm Zeit lassen, berichten die Analysten der National-Bank AG.Laut Aussagen von Mario Draghi sei darüber noch nicht einmal auf der Tagung des EZB-Rats diskutiert worden. Bevor Entscheidungen getroffen würden, müssten umfangreiche und umfassende Informationen vorliegen, so jedenfalls der Notenbankchef. Für die Bekanntgabe des weiteren geldpolitischen Kurses nach der Septembertagung sprächen die dann vorzustellenden, aktualisierten Konjunkturprognosen der EZB. Ende Oktober hätten die Notenbanker aber noch mehr Informationen zur Verfügung, und die Wahlen in Deutschland und Österreich wären gelaufen, sodass sich die EZB nicht mit dem Argument auseinander setzen müsse, ihre Politik hätte Einfluss auf die Wahlen genommen.

