Düsseldorf - In Südafrika senkte die Zentralbank (SARB) gestern überraschend den Leitzins um 25 BP auf 6,75%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dies sei die erste Zinssenkung seit fünf Jahren gewesen. Diese Entscheidung habe auf einer deutlichen Reduzierung der Inflationsprognosen der Währungshüter basiert. Das Statement zu der Entscheidung dokumentiere, dass es sich hierbei nicht um den Startschuss für eine Reihe von Zinssenkungen handele. Vielmehr dürfte die Notenbank ihre nächsten Entscheidungen stark von den in den kommenden Monaten zur Veröffentlichung anstehenden Daten abhängig machen. Entsprechend habe sich der Abwertungsdruck auf den Südafrikanischen Rand in Grenzen gehalten. (21.07.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...