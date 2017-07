Noida, Indiana (ots/PRNewswire) -



Gewinn nach Steuern steigt im Vorjahr um 79,5 %



NIIT Technologies Limited (http://www.niit-tech.com/niit-technolog ies-identified-innovator-nelsonhall%E2%80%99s-digital-transformation- services-neat) (NSE: NIITTECH), eine führende globale Organisation für IT-Lösungen, gab heute seine Finanzergebnisse für das Quartal zum 30. Juni 2017 mit einer Umsatzsteigerung von 5,7 % gegenüber des Vorjahreszeitraums auf 708.9 Crores bekannt. Die Betriebsgewinne stiegen im Jahresvergleich um 9,1 % auf 110,8 Crores an und der Gewinn nach Steuern sprang um 79,5 % auf 51,3 Crores.







(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/537635/NIIT_Tech_Logo.jpg )











Quartalsleistung auf einen Blick Einzelheiten Quartalsende Quartalsende Wachstum 30. Juni 2016 30. Juni 2017 Jahresvergleich Cr Cr Konsolidierter Umsatz 670,7 708,9 5,7 % Betriebsgewinn 101,5 110,8 9,1 % Operative Marge 15,1 % 15,6 % 49 BSP Gewinn nach Steuern 28,6 51,3 79,5 %



Im vergangenen Quartal schloss das Unternehmen die Beratung für einen Regierungskunden ab, für den ein Projekt aufgeschoben wurde, und die erhaltene Zahlung sorgte für eine einmalige Verbesserung von Umsätzen und Margen. Wird diese Zahlung im vergangenen Quartal ausgelassen, sanken die Umsätze um 1,2 % aufgrund des saisonalen Rückgangs vom GIS-Geschäft und negativer Währungseinflüsse. Dennoch wurde durch die Dynamik des internationalen Geschäfts gegenüber dem Vorquartal eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung verzeichnet. Der Umsatz in den USA stieg im Vergleich zum Vorquartal währungsbereinigt um 4,3 % an, was 49 % des Umsatzmix auf berichteter Basis entspricht. Der Umsatzanteil der EMEA-Region belief sich auf 32 %. Die APAC-Region steuerte 10 % des Gesamtumsatzes bei, was ebenfalls ein starkes währungsbereinigtes Wachstum von 9,8 % zeigt.



"Trotz des saisonalen Rückgangs unseres inländischen GIS-Geschäfts stiegen die Umsätze währungsbereinigt im Vergleich zum Vorquartal um 1,4 %, ausschließlich der Auswirkung der im Vorquartal eingegangen Zahlung", sagte Arvind Thakur, CEO und Joint MD, NIIT Technologies Ltd.



Das Unternehmen beobachtete während des Quartals eine erhöhte Traktion in kleineren Segmenten, einschließlich Produktion und Medien. Das Segment Produktion, Medien und Sonstiges verzeichnete ein währungsbereinigtes Wachstum von 4,2 % und macht nun 29 % des Gesamtumsatzes aus. BFSI wuchs im Vergleich zum Vorquartal währungsbereinigt um 1,7 % und steuert 42 % zum Umsatzmix bei. Reise und Verkehr (http://www.niit-tech.com/industries/travel-transportation) steuerte 29 % zu den Gesamtumsätzen bei.



Während des Quartals kam es zu einem Zulauf an neuen Geschäften in Höhe von 110 Millionen USD - 60 Millionen USD von den USA, 23 Millionen von der EMEA-Region und 27 Millionen von der ROW-Region. Im Verlauf des Quartals wurden neun neue Kunden gewonnen: fünf in den USA, einer in der EMEA-Region und drei in der ROW-Region. Das umschloss die Verlängerung eines großen mehrjährigen Arbeitsauftrags mit einem bestehenden Reisekunden in den USA.



Während des Quartals stärkte das Unternehmen seine Position im Bereich digitale Integration mit der Übernahme einer 55 %-Beteiligung an RuleTek LLC (http://www.niit-tech.com/incessant-technologies-acqui re-55-interest-ruletek), ein Dienstleistungsunternehmen für BPM-Architektur mit Sitz in den USA und nachweislichen Erfolgen bei Implementierungen für Fortune 500-Unternehmen, wodurch eine küstennahe Präsenz mit verstärktem Standbein in den USA etabliert wurde.



Während dieses Quartals baute das Unternehmen eine Partnerschaft mit Arago (http://www.niit-tech.com/niit-technologies-partners-artifi cial-intelligence-leader-arago) auf, ein Pionier für künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), um die AI-Technologie in seine TRON SMART AUTOMATION-Plattform zu integrieren und so sein Angebot durch maschinelle Lernmöglichkeiten zu erweitern.



"Unsere Partnerschaften sowie Investitionen in Plattformmöglichkeiten werden unseren Kunden eine überlegene Erfahrung bereiten", sagte Rajendra S. Pawar, Vorsitzender, NIIT Technologies Ltd.



Im Verlauf des Quartals wurden 110 Mitarbeiter eingestellt, wodurch sich die Mitarbeiterzahl am Ende des Zeitraums auf 8.963 belief.



Anerkennungen:



- NIIT Technologies wurde in NelsonHalls Digital Transformation Services NEAT als Innovator identifiziert (http://www.niit-tech.com/n iit-technologies-identified-innovator-nelsonhall%E2%80%99s-digital-tr ansformation-services-neat)



- NIIT Technologies wurde in Everest Groups Capital Markets PEAK MatrixTM 2017 als wichtiger Mitstreiter (Major Contender) und leistungsstarkes Unternehmen (Star Performer) positioniert



Informationen zu NIIT Technologies



NIIT Technologies ist eine führende globale Organisation für IT-Lösungen, die Kunden in ganz Amerika, Europa, Asien und Australien betreut. NIIT Technologies unterscheidet sich durch sein ausgeprägtes Branchenwissen und betreut Kunden in den Bereichen Reise und Verkehr, Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherung sowie in den Produktion- und Medienvertikalen und bietet verschiedene Dienstleistungen an, einschließlich Anwendungsentwicklung und -wartung, Infrastruktur-Management und Business Process Management. Mit Fokus auf digitalen Dienstleistungen unterstützt das Unternehmen Geschäfte beim Entwerfen von agilen, skalierbaren und digitalen Betriebsmodellen.



NIIT Technologies hält wichtige globale Benchmarks sowie Standards für Qualität und Informationssicherheit ein.



Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.niit-tech.com



Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:



Pallavi Bahuguna



Corporate Communications



NIIT Technologies Ltd.



+91-120-7119039



pallavi.2.gupta@niit-tech.com



Prachi Sinha / Sharib Hussain



Edelman India



+91-9821947622 / +91-9711118974



Prachi.sinha@edelman.com / sharib.hussain@edelman.com



Bei Investoren-/Analystenanfragen wenden Sie sich bitte an:



Abhinandan Singh



Head - Investor Relations and M&A



NIIT Technologies Ltd.



+91-22-40103212



abhinandan.singh@niit-tech.com



.



OTS: NIIT Technologies Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127402 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127402.rss2