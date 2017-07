Der Blockheizkraftwerke-Spezialist Luana hat seine Leistungsbilanz für das vergangene Jahr vorgelegt, ansonsten dominiert erneut der Immobilienbereich die Beteiligungsbranche. Unsere Kurzmeldungen im Überblick.Das auf erneuerbare Energien bzw. Energiespeicher spezialisierte Emissionshaus Luana Capital hat seine Leistungsbilanz 2016 veröffentlicht. Demnach entwickeln sich die drei laufenden Blockheizkraftwerk-Beteiligungen sich im bzw. über Plan: "Blockheizkraftwerke Deutschland" leistete Ausschüttungen von 2012 bis 2016 in Höhe von plangemäßen 55 Prozent, "Blockheizkraftwerke Deutschland 2" von 2014 bis 2016 insgesamt 26 Prozent (2 Prozent über Plan), "Blockheizkraftwerke Deutschland 3 leistete von 2015 bis 2016 Ausschüttungen in Höhe von 11 Prozent (2 Prozent über Plan). Ein neues BHKW-Angebot befindet sich bereits in Vorbereitung. Zur Historie: Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2008. Nach Beteiligungen im Bereich Photovoltaik wurde 2012 mit der Beteiligung "Blockheizkraftwerke Deutschland" ein attraktiver Nischenmarkt erschlossen. Blockheizkraftwerke sind sehr effizient, sie erzeugen gleichzeitig Wärme und Strom. Ein weiterer Vorzug: Die Energie wird dezentral dort produziert, wo sie verbraucht wird. Abnehmer der Anlagen sind Wohnanlagen, Unternehmen oder zum auch kommunale Einrichtungen.

