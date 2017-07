Bad Marienberg - Der Schweizer Immobilienentwickler SSN Group AG hat den Großteil der Wohnungen im Objekt MOMENTE BERLIN an ein europäisches Familienunternehmen verkauft, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...