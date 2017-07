Wien - Die gestrige EZB-Zinsentscheidung fiel "taubenhafter" aus als von den meisten Beobachtern im Vorfeld erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).EZB-Präsident Mario Draghi habe seine Aussagen zur Inflationsentwicklung relativiert, die er Ende Juni in Sintra getätigt habe. So habe er gestern gesagt, es gebe bisher keinerlei Anzeichen für eine Zunahme des unterliegenden Inflationsdrucks. Von einem möglichen Ende der Anleihekäufe sei keine Rede gewesen. Diese sollten bis mindestens Dezember 2017 mit dem aktuellen Volumen von EUR 60 Mrd. pro Monat fortgesetzt werden. Über eine Reduktion der Anleihekäufe sei noch nicht einmal diskutiert worden, so Draghi. Dies solle erst im Herbst geschehen. Ob mit Herbst schon die EZB-Sitzung Anfang September gemeint sei, sei dabei offen geblieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...