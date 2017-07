Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Siemens reagiert mit weiteren vier Maßnahmen auf die Affäre um Turbinen, die unter Bruch von EU-Sanktionsbestimmungen auf der Krim gelandet sind. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben glaubhafte Informationen erhalten, dass alle vier ursprünglich für das Projekt Taman im Sommer 2016 gelieferten Gasturbinen lokal modifiziert und rechtswidrig auf die Krim verbracht worden seien. Bisher war von zwei Turbinen die Rede.

Außerdem will sich der DAX-Konzern von seiner Minderheitsbeteiligung an der russischen Interautomatika (IA) trennen. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für Steuerungs- und Kontrollsysteme in Kraftwerken an und soll in die Turbinen-Affäre verwickelt sein.

Die zwei von Siemens in den IA-Aufsichtsrat entsandten Mitarbeiter werden mit sofortiger Wirkung ausgetauscht bzw. ließen ihr Amt ruhen, solange Siemens die fraglichen Vorfälle untersucht.

Siemens will zudem ein Lizenzabkommen mit einem russischen Unternehmen für die Lieferung von Ausrüstung für Kombikraftwerke beenden. Bei bestehenden Verträgen mit staatlich kontrollierten Kunden in Russland will Siemens die Lieferung von Kraftwerksausrüstung bis auf Weiteres stoppen.

Nachdem bekannt geworden war, dass die Turbinen auf der Krim gebracht wurden, hatte der Konzern Strafanzeige gegen die Verantwortlichen seines Kunden Technopromexport (TPE) gestellt und auf die Einhaltung von Verträgen geklagt. Daran werde festgehalten, hieß es am Freitag. Siemens bekräftigte sein Angebot, die Ausrüstung zurückzukaufen und den ursprünglichen Vertrag zu annullieren.

Neue Kontrollen eingeführt

Mit einem neuen Kontrollmechanismus will der Konzern sicherstellen, dass potenzielle künftige Lieferungen erst dann erfolgen, wenn Siemens bestätigt hat, dass die Ausrüstung am vertraglich vereinbarten Endverbleibsort installiert werden kann. Dies bedeute, dass Siemens auch die Lieferung kontrolliere und die Installation vor Ort durch eigene Mitarbeiter vornehme.

Siemens habe bisher keine Anzeichen für mögliche Verstöße gegen Exportkontrollvorschriften erkannt, hieß es weiter. Die Bundesregierung hatte scharf kritisiert, dass Siemens-Gasturbinen von Siemens widerrechtlich auf der Krim gelandet sind und eine schnelle Klärung der Angelegenheit gefordert. Dabei sei vor allem Siemens gefragt, hatte Regierungssprecher Steffen Seibert betont.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2017 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.