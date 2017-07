Liebe Leser,

Rational hat starke Zahlen für das 1. Quartal präsentiert. Der Umsatz stieg um 22,1% und der Gewinn um 37,7%. Die operative Marge verbesserte sich von 23,7 auf 26,6%. Abgesehen von Deutschland ist Rational in allen Regionen gewachsen, in Nordamerika sogar um 58%. Dort profitierte der Konzern vor allem von guten Geschäften mit Restaurantketten. In dieser Region, die erst für 17% des Gesamtumsatzes steht, sieht Rational auch künftig noch reichlich Potenzial. ... (Volker Gelfarth)

