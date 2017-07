PacSci EMC nahm vor kurzem als Finalist am zweiten iTech Forum der NASA teil. Das erklärte Ziel bestand darin, zu den 10 besten innovativen Ideen dieses Programms zu zählen. In einer einjährigen Initiative sollen innovative Lösungen gefunden und gefördert werden, die das Potenzial aufweisen, dass NASA und die USA als Nation zukünftig davon profitieren können.

Das Team trat gegen andere Unternehmer an, die ihre Lösungsvorschläge für schwierige technologische Herausforderungen vor den Preisrichtern vorstellten. Das Panel bestand aus führenden Technologen der NASA, Spitzenkräfte der Raumfahrtindustrie und potenziellen Investoren. Auf dem Forum, das vom 10. bis 13. Juli im National Institute of Aerospace in Hampton, Virginia stattfand, kamen die Finalisten aus den USA zusammen, um ihre Innovationen zu präsentieren und zu verfechten.

"NASA iTech ist insofern einzigartig, als dass es bahnbrechende technologische Lösungen vorstellt und ein Katalysator für Industrieinvestoren, Regierungsbehörden und kleine Unternehmen ist, um mit den Innovatoren zusammenzuarbeiten und deren Technologien für Raumfahrtanwendungen und gewerbliche Anwendungen auszureifen", so Kira Blackwell, Innovation Programm Executive im Office of the Chief Technologist im NASA-Hauptquartier in Washington.

Die hochmodernen Technologien, die von den Finalisten vorgestellt wurden, haben das Potenzial, einige der größten Herausforderungen unserer Erde zu bewältigen und NASAs Schwierigkeiten in der Tiefenraumforschung zu lösen. Im iTech Cycle 2 lag der technologische Fokus der NASA auf: Autonomie, Big Data Data Mining und maschinellem Lernen; medizinischen Systemen und Eingriffen; sowie Strahlungsschutz und -minderung. Zudem wurde im Cycle 2 eine weitere Kategorie hinzugefügt: X-Factor Innovations: Solutions for Unspecified Future Challenges (Lösungen für nicht spezifizierte zukünftige Herausforderungen). Hier können bahnbrechende Vorschläge oder Technologien präsentiert werden, die nicht direkt in einen der andere spezifischen Schwerpunktbereiche passen, jedoch dennoch für die zukünftige Erforschung des Weltraums von Bedeutung sein können.

PacSci EMC reichte sein Modular Architecture Propulsion System (MAPS™) unter "X-Factor Innovations: Solutions for Unspecified Future Challenges" ein. MAPS nimmt die Energiemenge, die in einem Tank mit giftigem flüssigen Treibstoff vorhanden ist und quantisiert sie in einer Reihe von abgedichteten Feststoff-Raketentriebwerken, die sicher von einem energieeffizienten Smart Energetics Architecture (SEA™) Bus gesteuert werden. MAPS einfacher "Plug-und-Play-Betrieb" macht Tanks, Ventile, Rohre und große Netzgeräte überflüssig. Gleichzeitig werden die Arbeitsabläufe auf Kundenseite deutlich vereinfacht. MAPS erreicht innerhalb von 5 Millisekunden volle Betriebsfähigkeit und weist eine Lebensdauer im Orbit von mehr als 10 Jahren auf.

"Die Qualität der zehn besten Finalisten hat uns die Augen geöffnet und die Bewertungen der führenden Beiträge lagen sehr eng beieinander", so Blackwell. "Unser Ziel ist, dass iTech ein Katalysator für Industrieinvestoren, Regierungsbehörden und kleine Unternehmen ist, um mit den Innovatoren zusammenzuarbeiten und deren Technologien für Raumfahrtanwendungen und gewerbliche Anwendungen auszureifen, und PacSci EMC sowie die anderen Finalisten der Top Ten haben eine vielversprechende Zukunft vor sich."

ÜBER DIE PACIFIC SCIENTIFIC ENERGETIC MATERIALS COMPANY LLC (PacSci EMC):

PacSci EMC kann auf jahrelange Erfahrung im Bereich Unterstützung von bemannten und unbemannten Raumerforschungs- und Satellitenmissionen zurückblicken. Unsere Produkte werden in allen Phasen des Raumflugs eingesetzt, beginnend mit bodengestützten Operationen bis hin zu Lift-Off/Boost, solider Raketenbooster-Abwurf, Nutzlastverkleidungstrennung, Boostertrennung, Zweitstufenflug, Nutzlasttrennung und Flugabschluss. Wir haben diese Expertise bei der Erarbeitung von MAPS™ eingesetzt und ein innovatives und äußerst zuverlässiges, druckloses Festtreibstoff-Antriebssystem mit "Plug-und-Play-Betrieb" zum Einsatz in CubeSats und SmallSats entwickelt. Unsere Kunden vertrauen seit mehr als 65 Jahren auf unsere Expertise und unser Sicherheits- und Qualitätsversprechen Hier erfahren Sie mehr: https://www.psemc.com/.

