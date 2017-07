HNA Group klettert 183 Plätze hoch und macht damit dieses Jahr einen der größten Sprünge



Haikou, China (ots/PRNewswire) - Die HNA Group, ein globales Fortune 500-Unternehmen mit Fokus auf Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen, kündigte heute an, auf der diesjährigen Global Fortune 500-Liste Platz 170 einzunehmen, und steigt somit um 183 Plätze, was einem der größten Sprünge auf der diesjährigen Liste entspricht.



"Auf der Global Fortune 500-Liste aufgeführt zu werden, ist eine wichtige Anerkennung unserer Reise von einer regionalen Fluggesellschaft mit Sitz auf der Insel Hainan zu einem internationalen Unternehmen", kommentierte Chen Feng, Vorsitzender der HNA Group. "Wir fühlen uns geehrt, zu den weltweit größten und erfolgreichsten Unternehmen gezählt zu werden, was eine Bestätigung unseres robusten Geschäftsmodells, unserer erfolgreichen Diversifizierung und unseres Fokus auf den Aufbau einer globalen Wertschöpfungskette ist. Wir setzen auf kontinuierliches Wachstum auf sozial nachhaltige Weise und werden unseren zentralen Werten von Integrität sowie Exzellenz in Leistung und Innovation treu bleiben."



Die Global Fortune 500-Liste stuft Unternehmen aus aller Welt nach Umsatz ein. Die HNA Group fand erstmals 2015 Erwähnung auf der Liste und ist seitdem um 294 Positionen gestiegen. Einschließlich des Jahresumsatzes für die Übernahme von Ingram Micro im Dezember 2016 würde die HNA Group zu den 100 Spitzenunternehmen auf der 2017 Liste zählen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu der Liste: http://fortune.com/global500/



Informationen zur HNA Group



Die HNA Group ist ein globales Fortune 500-Unternehmen mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat sich die HNA Group von einer regionalen Fluggesellschaft mit Sitz auf der Insel Hainan in Südchina zu einem internationalen Unternehmen mit einem Vermögenswert von etwa 145 Milliarden USD, über 90 Milliarden USD Jahreseinnahmen und einer internationalen Belegschaft von 410.000 Mitarbeitern entwickelt, die vorwiegend in Amerika, Europa und Asien stationiert sind. Das Tourismusgeschäft von HNA ist ein schnell wachsender, vertikal-integrierter globaler Akteur mit marktführenden Positionen in den Bereichen Luftfahrt, Hotels und Reisedienstleistungen. HNA betreibt und investiert in beinahe 3.200 Hotels mit über 380.000 Zimmern über die wichtigen Märkte hinweg und verfügt über 1.250 Flugzeuge, die beinahe 100 Millionen Passagiere in weltweit 270 Städte befördern. HNAs Logistikgeschäft genießt eine Führungsposition für Logistik sowie Lieferkettenmanagement mit Möglichkeiten in den Bereichen Versand und Geräteherstellung, Seeverkehr, externe Zahlungsplattformen und Projektfinanzierung. Hinsichtlich Finanzdienstleistungen ist HNA Chinas größte bankfremde Leasinggesellschaft und ein führender Anbieter verschiedener Geschäfte in den Bereichen Mobilienleasing, Versicherung, Vermögensverwaltung, Investment Banking und Kreditdienste.



