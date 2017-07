Der unabhängige Energieversorger Etrion aus der Schweiz hat die letzten beiden Bauabschnitte des japanischen Photovoltaik-Kraftwerks Aomori abgeschlossen. Weitere Projekte sind in der Pipeline.Die Etrion Corporation aus Genf hat in Japan die letzten beiden Bauabschnitte ihres Photovoltaik-Projekts Aomori fertiggestellt. Wie der unabhängige Energieversorger mitteilte, hat der von Hitachi High-Technologies in insgesamt vier Bauabschnitten errichtete Solarpark jetzt eine Gesamtleistung von 9,5 Megawatt. Für alle vier Teilanlagen gibt es demnach einen Stromabnahmevertrag mit dem japanischen Energieversorger ...

