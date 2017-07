Derzeit gibt es vor allem einen Rohstoff, der die Fantasie der Anleger anregt: Zink. Das Industriemetall befindet sich im Rally-Modus, davon sollte auch die Aktie von Pasinex profitieren. Zumal die Kanadier nun vor einer Neubewertung stehen.

Zink: "Pure-Player" gesucht

Zink ist das "Industriemetall der Stunde" hatten wir in unserer ausführlichen Marktanalyse vor einigen Wochen geschrieben. Aufgrund der Schließung zahlreicher Minen ist der Preis in den vergangenen 18 Monaten um rund 80 Prozent gestiegen. Doch das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn inzwischen gehen die Vorräte zu Neige. Zink ist so gefragt wie vielleicht nie zuvor (mehr zu den Hintergründen hier).

Wir hatten in unserem Marktüberblick dazu geraten, nach "Pure Playern" im Zinkbereich Ausschau zu halten. Denn diese profitieren am stärksten von der positiven Preisentwicklung. Während sich das bei größeren Unternehmen bereits im Aktienkurs widerspiegelt, haben wir für Sie mit Pasinex eine echte Perle im Zink-Universum gefunden, die noch reichlich Potenzial bietet. Denn die Kanadier fahren ihre Produktion gerade erst hoch, haben aber bereits die ersten Gewinne eingefahren. Von Investorenseite dürfte das Interesse nun deutlich steigen.

Junger Produzent mit stark steigender Förderung

Pasinex hat sich zusammen mit dem Partner Akmetal das Zinkvorkommen Pinargözü in der Türkei gesichert. Das liegt unweit der Millionenstadt Adana und verfügt somit über eine sehr gute Infrastruktur inklusive der Nähe zum Mittelmeerhafen Mersin. Das Joint Venture ist aber kein reines Explorationsunternehmen mehr, denn in der ...

