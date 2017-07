Düsseldorf - Die EZB signalisierte am Donnerstag, im Herbst 2017 über den weiteren Verlauf des Aufkaufprogramms zu entscheiden, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Im Kontext vorheriger Aussagen und der weiterhin positiven konjunkturellen Entwicklung bestätige dies Erwartungen, die von einer Reduzierung des Programms in 2018 ausgehen würden.

