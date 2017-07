Neuss - Creditreform Rating hat am 19. Juli 2017 im Rahmen des Monitorings das Rating für die Inhaberschuldverschreibungen (ISIN DE000A1ZEWS1/ WKN A1ZEWS), emittiert von der LRI Invest Securitisation S.A., handelnd für ihr Compartment B auf not rated (n.r.) gesetzt, so die Creditreform Rating AG.

