Im Falle eines harten Brexits will der Billigflieger Ryanair seine Flüge von und nach England streichen. Alle in England stationierten Maschinen könnten ab 2019 in den Rest der EU und Irland verlagert werden.

Der irische Billigflieger Ryanair will für den Fall eines harten Brexit den Rest der EU mit zig zusätzlichen Flugzeugen fluten. Falls es bis September 2018 keine Klarheit über ein neues Luftverkehrsabkommen mit Großbritannien gebe, werde Ryanair für Sommer 2019 viele Flüge von und nach England streichen, kündigte Ryanairs Verkaufschef David ...

