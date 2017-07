Die Krim-Affäre fordert seinen Tribut: Siemens zieht Konsequenzen und trennt sich von seiner Minderheitsbeteiligung am russischen Unternehmen Interautomatika. Auch ein generelles Russland-Engagement werde noch überdacht.

Siemens zieht Konsequenzen aus der Affäre um die Lieferung von Turbinen auf die Krim. Der Konzern werde sich von seiner Minderheitsbeteiligung an dem russischen Unternehmen Interautomatika trennen, das Produkte und Dienstleistungen für Steuerungs- und Kontrollsysteme in Kraftwerken anbietet, teilte Siemens am Freitag mit. Zudem sei die Beendigung eines Lizenzabkommens mit russischen Unternehmen in Gang gesetzt worden, das die Lieferung von Ausrüstung für Kombikraftwerke betreffe.

Bei ...

