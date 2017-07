FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.07.2017 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5075 (4850) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS NOSTRUM OIL TO 'SELL' ('NEUTRAL') - EXANE BNP CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 640 (680) PENCE - 'UNDERPERFORM' - EXANE BNP CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 740 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS UBM PLC PRICE TARGET TO 680 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE 100-INDIKATION +0.02% TO 7489 (CLOSE: 7487.87) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION -0.01% TO 7487 (CLOSE: 7487.87) POINTS BY IG - GOLDMAN INITIATES SSP GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 512 PENCE - GOLDMAN RAISES EQUINITI PRICE TARGET TO 320 (280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 500 (457) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 500 (457) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP TO 'CONVICTION BUY LIST' ('BUY') - TARGET 860 PENCE - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4140 (4050) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 830 (850) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 174 (175) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1000 (1070) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1350 (1340) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1065 (925) PENCE - RBC CAPITAL RAISES LEGAL & GENERALTARGET TO 320 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES LSE PRICE TARGET TO 4000 (3800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 910 (900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1620 (1600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1465 (1425) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/stb