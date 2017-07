Erfurt (ots) - Awena und Abduli sind beste Freunde und leben auf Sansibar, einer tropischen Insel im Indischen Ozean. Die beiden Siebenjährigen nehmen in der gleichnamigen Vorschul-Doku die Zuschauer mit auf ihre Streifzüge, geben Einblicke in ihre Welt und Kultur. Dabei kommen die beiden selbst immer wieder ins Staunen: Ob bei ihrer ersten Bootsfahrt aufs Meer hinaus, bei ihrem Zusammentreffen mit einem Medizinmann oder einer Fahrstuhlfahrt in der Hauptstadt. Die Premiere der 16-teiligen Doku-Serie "Die Abenteuer von Awena & Abduli" (SWR) zeigt KiKA ab 25. Juli um 8:40 Uhr in der Vorschulstrecke "KiKANiNCHEN".



Stummelaffen, Riesenkrabben, die größte Frucht der Welt - Sansibar steckt voller Abenteuer, die auf Awena und Abduli warten. So entdecken die Freunde hier eine ganz besondere Frucht, die Jackfrucht. Als größte Baumfrucht der Welt kann sie so schwer werden wie eines der Kinder. Ein anderes Mal fahren sie auf die Insel Chapwani, um Riesenkrabben zu bestaunen, die mit ihren Scheren sogar die harte Schale der Kokosnuss knacken können. Am liebsten spielen sie jedoch mit ihren Freunden am Strand, der wunderschön und traumhaft direkt vor ihrem Dorf liegt.



Was die Siebenjährigen jeden Tag auf Sansibar erleben, zeigt KiKA ab 25. Juli um 8:40 Uhr in der Vorschul-Doku-Serie "Die Abenteuer von Awena & Abduli" (SWR). Verantwortlicher Redakteur beim SWR ist Benjamin Manns.



