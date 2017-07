Stadtlohn - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.496 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de". Mit Aufnahme sei es dann auch gleich über die 12.500 Punkte gegangen. Der DAX sei zunächst bis in den Bereich der 12.550 Punkte gelaufen und habe von dort aus wieder zurückgesetzt.

