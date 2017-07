Hamburg - Die Anleihespreads tauchen in Regionen ab, in denen man Filmklassiker zitieren möchte: "Das muss das Boot abkönnen!", so die Analysten der HSH Nordbank AG.Der iBoxx-Index taste sich in die Tiefsee unterhalb des Niveaus von 50 Basispunkten vor. Herausgreifen sollte man die Branchen Einzelhandel und Ernährung, die mit iBoxx-Indexständen von 27,4 bzw. 30,7 Basispunkten weit unter ihren Fünfjahresdurchschnittswerten lägen. Doch den Rekord markiere der Sektor "Technologie": 23,9 Basispunkte gegenüber 53,8 Basispunkte im langfristigen Durchschnitt.

