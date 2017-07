Luxemburg - Die Anleihemärkte unterlagen 2016 heftigen Schwankungen und es drohte das Risiko steigender Zinsen, so Rose Ouahba, Teamleiterin Fixed Income bei Carmignac Gestion.In diesem Jahr werde jedoch deutlich, dass die Zinssätze in Kerneuropa nicht die soliden Fundamentaldaten der europäischen Volkswirtschaften widerspiegeln würden. So hätten die Märkte auf die französischen Präsidentschaftswahlen angesichts der jüngsten Welle des Populismus nervös reagiert. Die Experten von Carmignac waren zuversichtlich, dass extremistische Parteien nicht als die geeignetere Alternative zur Lösung der zahlreichen sozialen und wirtschaftlichen Probleme Frankreichs wahrgenommen werden. Die Märkte hätten sich jedoch vorsichtig verhalten und die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei um 0,16 Prozent gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...