Der Verfall des US-Dollar sorgt für neue Preisanstiege bei Gold, Silber & Co. An den Devisenmärkten ist der Greenback unter massiven Druck geraten. Gegen den Euro befindet er sich genauso in der Defensive wie gegen den Yen. Ja, selbst gegen das Britische Pfund hat er den Rückwärtsgang eingelegt. Die ganze Gemengelage manifestiert sich im US-Dollar-Index auf eindrucksvolle Art und Weise. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...