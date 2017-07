Unterföhring (ots) - - Sky berichtet von Sonntag, 23.7. bis Sonntag, 30.7. insgesamt 50 Stunden live von der 111. Auflage des traditionsreichsten Tennisturniers in Deutschland



- An jedem Turniertag überträgt Sky Sport News HD ein Match für jedermann frei empfangbar, darunter auch das Finale



- Tommy Haas tritt im Turnier am Rothenbaum zum letzten Mal in seiner Karriere auf deutschem Boden an



- Im "Spiel der Legenden" gegen Turnierdirektor Michael Stich ist Tommy Haas bereits vor Turnierbeginn an diesem Sonntag ab 18.00 Uhr live auf Sky Sport News HD zu sehen



Kurz nach Wimbledon und vor dem Auftakt der Hartplatz-Saison in Nordamerika überträgt Sky in der kommenden Woche das traditionsreichste Tennisturnier in Deutschland live und exklusiv. Bei den German Tennis Open in Hamburg wird zum insgesamt 111. Mal um den Titel am Rothenbaum gespielt. Sky.



An den Start geht auch in diesem Jahr unter anderem die Sandplatz-Spezialisten Pablo Carreno Busta, Albert Ramos-Vinolas, Pablo Cuevas und Fernando Verdasco. Außerdem schlagen die deutschen Profis Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer und Jan-Lennard Struff in Hamburg auf.



Ein besonderes Ereignis wird das Turnier für Tommy Haas. Der gebürtige Hamburger tritt am Rothenbaum zum letzten Mal in seiner Karriere bei einem ATP-Turnier auf deutschem Boden an.



Noch bevor es für ihn und die übrigen Teilnehmer um den Sieg beim Turnier der ATP World Tour 500 geht, überträgt Sky Sport News HD am Sonntagabend ab 18.00 Uhr das "Spiel der Legenden" zwischen Tommy Haas und Turnierdirektor Michael Stich live. Ab Montagvormittag um 11.00 Uhr berichtet Sky täglich live und exklusiv vom Rothenbaum. Als Kommentatoren sind Paul Häuser, der auch das Finale am 30. Juli kommentieren wird, und Stefan Hempel im Einsatz. Zudem wird Moderator Moritz Lang das Turniergeschehen an allen Tagen auf der Anlage am Rothenbaum begleiten.



Weltklasse-Tennis live auch frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Neben der umfassenden Live-Berichterstattung auf Sky Sport haben alle Tennisfans die Möglichkeit, täglich live am Rothenbaum dabei zu sein. Über das "Spiel der Legenden" am Sonntag hinaus überträgt Sky Sport News HD täglich ein Match aus Hamburg live und für jedermann frei empfangbar, in der Regel gegen 15.00 Uhr. Einzige Ausnahme ist die Übertragung des ersten Halbfinals (ab 12.00 Uhr) am Samstag, 29. Juli. Auch das Finale am nächsten Sonntag wird frei empfangbar übertragen.



Die Highlights der gesamten Turnierwoche sind am Montag, 31. Juli von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr ebenfalls frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen.



Vier Wochen lang täglich Weltklasse-Tennis live und exklusiv bei Sky



Das Turnier in Hamburg ist zugleich der Auftakt zu täglichem Weltklasse-Tennis live bei Sky. Mit den German Tennis Championships (ab 23.7.) sowie den drei großen nordamerikanischen Hartplatz-Turnieren - den Citi Open in Washington D.C. (ab 31.7.), dem Rogers Cup in Montréal (ab 7.8.) und den Western & Southern Open in Cincinnati (ab 13. August) - überträgt Sky Sport über vier Wochen täglich live und exklusiv von der ATP World Tour.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die German Tennis Championships in Hamburg live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Sonntag, 23.7. das "Spiel der Legenden" Michael Stich - Tommy Haas ab 18.00 Uhr auf Sky Sport News HD



Montag, 24.7. ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Dienstag, 25.7. ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch, 26.7. ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Donnerstag, 27.7. ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag, 28.7., das Viertelfinale ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Samstag, 29.7., das Halbfinale ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Sonntag, 30.7., das Finale ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Montag, 31.7. die Highlights aus Hamburg ab 20.30 Uhr auf Sky Sport News HD



